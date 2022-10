Cristina Marino si allena in gravidanza: leggings “di seta” per gli esercizi col pancione Cristina Marino è incinta ma non ha alcuna intenzione di rinunciare all’attività fisica. In gravidanza si allena regolarmente, tanto che proprio di recente si è mostrata in completino sportivo alle prese con un workout col pancione.

Cristina Marino è incinta, aspetta il suo secondo figlio da Luca Argentero e non potrebbe essere più felice, visto che presto darà un fratellino o una sorellina alla piccola Nina Speranza. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa lo scorso settembre, quando si è presentata sul red carpet del Festival di Venezia in coppia col marito, rivelando per la prima volta un meraviglioso pancino. Ora le forme della dolce attesa sono sempre più evidenti e non esita a metterle in risalto con crop top e tubini aderenti. Di recente si è anche mostrata alle prese con un allenamento premaman, lasciando intendere che non ha alcuna intenzione di rinunciare al fitness in questo periodo magico della sua vita.

L'allenamento premaman di Cristina Marino

Non è una novità che Cristina Marino sia appassionata di fitness ed è per questo che non ha alcuna intenzione di rinunciarci in gravidanza. In molti le hanno puntato il dito contro a causa di questa scelta ma lei non si è lasciata scomporre e ha spiegato di non essere ossessionata dal fisico ma di seguire sotto controllo medico un preciso training che fa bene sia a lei che al bambino. Squat, affondi laterali, esercizi per i tricipiti e per le cosce: l'influencer ha condiviso sui social il suo tipico allenamento col pancione, dando prova del fatto che è possibile tenersi toniche e in forma anche quando si è in dolce attesa (naturalmente dopo aver chiesto consiglio al proprio medico).

Cristina Marino col completino sportivo

Il look sportivo di Cristina Marino in gravidanza

Cosa ha indossato per il suo allenamento premaman casalingo? Un completino sportivo all'insegna del glamour. Siamo abituati a vederla spaziare tra maxi cappotti, minidress, jeans alla moda e look coordinati a quelli di Nina Speranza, ma ora Cristina ha cambiato registro. Ha abbinato un classico reggiseno sportivo in total black a dei leggings a vita alta che le hanno fasciato il pancione, per la precisione un modello in un tessuto lucido che sembra essere di seta. Piedi nudi, capelli legati in una coda spettinata e gioielli al collo e ai polsi: la Marino è riuscita a dettare legge in fatto di stile premaman anche durante un workout tonificante e intenso.