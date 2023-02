Bianca Atzei dal parrucchiere per la prima volta dopo il parto: “Prima di tutto donna” Bianca Atzei è diventata mamma il 18 gennaio, il piccolo Noa Alexander è la sua più grande ragione di vita ma non per questo dimentica di “coccolarsi”. Di recente ha fatto visita al parrucchiere per la prima volta dopo il parto: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Atzei sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: il 18 gennaio è diventata mamma del piccolo Noa Alexander, il primo figlio nato dalla relazione col compagno Stefano Curti, e non potrebbe essere più felice. Ha documentato tutti i nove mesi di gravidanza sui social, condividendo con i followers ogni dettaglio dell'esperienza, dal pancione sempre più "esplosivo" ai look premaman all'insegna della comodità. Ora non può fare a meno di godersi la maternità tanto desiderata ma non per questo ha smesso di "coccolarsi". Proprio di recente è tornata dal parrucchiere e ha mostrato il risultato finale sul suo profilo Instagram.

La nuova acconciatura di Bianca Atzei

L'avevamo lasciata col maglione azzurro coordinato a quello del piccolo Noa, oggi ritroviamo Bianca Atzei raggiante dopo aver fatto visita al parrucchiere. Nei primi giorni di maternità si era dedicata anima e corpo al piccolo, così da godersi ogni singolo momento della sua crescita, ma ora per lei è arrivato il momento di prendersi cura di se stessa. Di recente ha fatto visita all'hairstylist di fiducia Roberto Farruggia (dei saloni Aldo Coppola), è proprio a lui che ha affidato i suoi capelli, apparendo meravigliosa a "opera finita". Non ha tagliato la chioma o cambiato il colore, ha semplicemente rifatto la piega puntando su delle onde vaporose e dall'effetto naturale.

Bianca Atzei celebra la femminilità di una mamma

La Atzei ha poi posato in primo piano con i capelli da dea che le cadono sulle spalle, il viso truccato alla perfezione e indosso un top rosa a maniche lunghe con dei bottoncini sul seno. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la didascalia, nella quale la cantante ha scritto "Prima di tutto donna", a dimostrazione del fatto che la nuova vita da mamma non le impedisce di prendersi cura della sua femminilità. Insomma, Bianca non ha paura di rivelare ogni aspetto della sua quotidianità, dal look "al naturale" post-parto alla visita al parrucchiere a poche settimane dalla nascita di Noa. Quante sono le mamme che si trovano nella sua stessa situazione?