Il ritorno a Parigi di Carrie Bradshaw: cosa ha indossato per la prima di And Just Like That 3 Ieri sera Carrie Bradshaw è tornata a Parigi, questa volta per la prima della terza serie di And Just Like That. Cosa ha indossato l'attrice che la interpreta, Sarah Jessica Parker, per l'occasione?

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 30 maggio su Now Tv arriverà la terza stagione di And Just Like That, il sequel di Sex and the City che vede le "ragazze" diventate ormai delle over 50. Nonostante il trascorrere del tempo, non hanno rinunciato all'amicizia che da sempre le lega e continuano a frequentarsi regolarmente, ritrovandosi a raccontarsi le vicende amorose legate a questa nuova fase della vita davanti all'iconico Cosmopolitan. La grande protagonista è ancora una volta Carrie Bradshaw, alias Sarah Jessica Parker, che proprio in occasione della prima parigina della serie ha dato una piccola anticipazione dello stile su cui punterà nella prossima stagione.

La reunion delle protagoniste di Sex and the City

Ieri sera Parigi, la città dell'amore che ha fatto da sfondo ad alcune puntate iconiche di Sex and the City, ha ospitato la prima di And Just Like That. L'esclusivo red carpet è stato allestito al locale Le Lido ed è proprio lì che le leggendarie protagoniste della serie si sono riunite per realizzare delle esclusive foto di gruppo. Cynthia Nixon, alias Miranda, ha scelto un candido completo con blazer e gonna plissettata di A.W.A.K.E., Kristin Davis (meglio nota come Charlotte) ha preferito un lungo abito di tulle ricoperto di rose firmato Rixo, mentre le "new entry" Sarita Choudhury e Nicola Ari Parker (Seema e Lisa) hanno optato rispettivamente per un tubino a fiori di Lela Rose e per un coordinato con giacca smoking e minigonna di Magda Butrym.

Le protagoniste di And Just Like That alla prima di Parigi

Il look bianco di Sarah Jessica Parker

La vera protagonista dell'evento, però, non poteva che essere Sarah Jessica Parker, il cui "alter-ego" Carrie Bradshaw è tornata a Parigi, la città dell'amore a cui è sempre stata legata. Per l'occasione ha puntato tutto su un sofisticato stile boho chic: l'attrice ha infatti indossato un completo bianco dalla silhouette molto ampia, per la precisione un coordinato dai dettagli in pizzo con maxi gonna a balze e camicia con colletto a gorgiera e maniche a palloncino. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali panna col tacco a spillo e una clutch bag tempestata di cristalli. Non sono mancati gli accessori trendy, dalla collana di perle abbinata agli orecchini al nastrino di raso tra i capelli.

Sarah Jessica Parker con il look boho chic