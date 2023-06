Bianca Atzei in costume con Noa Alexander: il tenero look a quadretti per la prima volta in spiaggia Bianca Atzei è diventata mamma da pochi mesi e si sta godendo la prima vacanza al mare insieme al piccolo Noa: in spiaggia sfoggiano look colorati e di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Nonostante i temporali in diverse zone d'Italia, l'estate è dietro l'angolo e in molti hanno approfittato del ponte del 2 giugno per godersi qualche giorno al mare. La cantante Bianca Atzei si è goduta un assaggio d'estate in Sardegna insieme al figlio, Noa Alexander, nato a febbraio dal compagno Stefano Corti. Sui social ha condiviso alcune istantanee scattate in riva al mare dove si mostra raggiante e spensierata in costume da bagno, tenendo tra le braccia il bebé: "Io e il mio signorino stiamo bene insieme".

Bianca Atzei con il costume multicolor sgambato

La nascita di Noa Alexander è stata accolta da Bianca Atzei con un'immensa gioia, tanto da dedicare al figlio un tatuaggio all'altezza del cuore. Ora madre e figlio si preparano a vivere la prima estate insieme. Nonostante siano passati pochi mesi dal parto, la cantante è in splendida forma e sui social ha condiviso alcune foto in bikini a bordo piscina, tanto che qualcuno nei commenti ha scritto: "Secondo me ha partorito Stefano!" L'estate di Bianca Atzei è all'insegna del colore e delle fantasie accese: in riva al mare sfoggia un costume intero sgambato con un motivo a zig-zag colorato, abbinato a una camicia azzurra. In un'altra foto Bianca Atzei indossa un abito in pizzo con giochi di trasparenze.

Bianca Atzei in bikini

Il look ‘balneare' del piccolo Noa Alexander

Madre e figlio, insieme, sono il ritratto della tenerezza: Noa Alexander sembra divertirsi un mondo in riva al mare, tra la sabbia e le onde. Il bebé era adorabile con un completino a quadri beige su fondo bianco, con camicia e pantaloncini corti: il compromesso ideale per stare freschi senza scottarsi. Completavano l'outfit un paio di calzini merlettati e il ciuccio. Quale sarà la meta delle vacanze estive del piccolo Noa?