Bianca Atzei celebra la maternità: il tatuaggio è dedicato al figlio Noa Alexander Bianca Aztei ha impresso sulla pelle un momento da ricordare: la nascita di suo figlio. A lui è dedicato il nuovo tattoo (realizzato all’altezza del cuore).

A cura di Giusy Dente

È un periodo di svolta per Bianca Atzei. La vita è radicalmente cambiata da quando ha messo al mondo il suo primo figlio. Noah Alexander è nato due mesi fa, portando nuova luce nella vita della cantante e del compagno Stefano Corti. I due da tempo sognavano di diventare genitori ed erano reduci dal dramma di un aborto spontaneo, subito a ottobre 2021. Questa dolorosa esperienza è stata l'argomento di un toccante monologo portato a Le Iene dalla 36enne, in cui ha parlato della gravidanza e ha espresso tutta la sua gratitudine per la gioia della maternità. Per questo ha voluto celebrare il dono ricevuto con un tatuaggio speciale.

Il nuovo tatuaggio di Bianca Atzei

Bianca Atzei si è rivolta a Stefano Boetti, in arte Stizzo Tattoo Artist, per la realizzazione di un tatuaggio speciale. Il tatuatore è molto noto nel settore e lavora a Milano: diverse celebrities sono sue clienti. La cantante si è recata da lui con le idee ben precise: imprimere sulla propria pelle il ricordo di un momento speciale. Il nuovo tatuaggio (ne possiede già diversi) è infatti la celebrazione della maternità: è dedicato a suo figlio Noa Alexander nato due mese fa.

La 36enne si è fatta tatuare il nome del bimbo e ha scelto un posto significativo: proprio sul cuore. Anche Stefano Corti si è recato nello studio del tatuatore e non per accompagnare solo la compagna, bensì per realizzare un tatuaggio simile. Anche lui ha scritto il nome Noa sulla pelle, però sul braccio (all'altezza del bicipite), proprio al centro di un cuore rosso sormontato dal disegno di Cupido.

Tutti i tatuaggi di Bianca Atzei

Bianca Atzei e l'inviato de Le Iene hanno in comune la passione per i tatuaggi, ne hanno entrambi più di uno. Nel 2019 proprio la cantante è diventata tatuatrice per un giorno, per il compagno, disegnandogli un elefante sull'avambraccio (simbolo di protezione, lealtà e fertilità). Lei stessa possiede diversi tattoo sul corpo: un'ancora, un cuore, diverse piccole scritte e simboli.