Giulia Stabile celebra l’amore con un nuovo tatuaggio: il significato della scritta Giulia Stabile ha un nuovo tatuaggio e sui social non ha esitato a mostrarlo: ecco per quale motivo si è lasciata imprimere sulla pelle la scritta “L’amore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Stabile è una delle protagoniste più amate della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: dopo aver vinto il talent nel 2021 durante la finalissima con Sangiovanni (all’epoca il suo fidanzato), ora è entrata a far parte stabilmente del cast. Da diversi anni è una delle ballerine professioniste chiamate a mostrare le esibizioni sul palco prima delle sfide tra i talenti in gara e, come se non bastasse, si concede anche delle piccole esperienze da presentatrice. Sui social è sempre molto attiva, sul suo profilo non condivide solo i traguardi lavorativi raggiunti ma anche alcuni dettagli inediti della quotidianità. Di recente, ad esempio, ha rivelato il nuovo micro tatuaggio che ha aggiunto alla sua collezione.

Il nuovo tatuaggio di Giulia Stabile

Non è la prima volta che Giulia Stabile mostra i suoi tatuaggi sui social, anzi, ogni volta che fa visita al tatuatore condivide le foto del “risultato finale”, spiegandone anche il significato. Ha sempre optato per dei tattoo micro che si intravedono appena ma che nascondono una simbologia che le sta molto a cuore. Anche nelle ultime lo ha fatto, anche se non ha specificato il momento in cui ha deciso di imprimere sulla pelle un nuovo simbolo indelebile. La ballerina si è immortalata in primissimo piano con il braccio alzato e una scritta sulla parte posteriore del bicipite, cosa recita? Semplicemente “L’amore” in caratteri stampatelli.

Giulia Stabile spiega il nuovo tatuaggio

Il significato della scritta L'amore

Da sempre “innamorata dell’amore”, anche questa volta Giulia Stabile ha scelto un tatuaggio dal profondo valore emotivo. Il motivo per cui ha impresso sulla pelle la scritta L’amore? La relazione finita con Sangiovanni non c’entra nulla, ha voluto rendere omaggio all’amica e collega Madame che ha chiamato proprio così il suo secondo album. La ballerina ha infatti accompagnato le foto del tattoo a questa didascalia: “Da poco sulla mia pelle ma da un anno inciso nel cuore. Quest’album è letteralmente stato una spalla sulla quale piangere, grazie Franci”. Insomma, le due sono legate da una profonda amicizia e da un’immensa stima e la scelta di stile di Giulia ne ha data solo l’ennesima prova.