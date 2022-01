Giulia Stabile ha un nuovo tatuaggio: il fiocco sul polso è una dedica a Sangiovanni Giulia Stabile ha fatto un nuovo tatuaggio e non ha esitato a mostrarlo sui social. Cosa raffigura? Un piccolo fiocchetto. Si tratterebbe di un dolce omaggio alla storia d’amore con il fidanzato Sangiovanni, con il quale sta insieme da esattamente un anno.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Stabile è la ballerina che ha vinto l'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi e, nonostante siano passati diversi mesi dal trionfo, ancora oggi si continua a parlare di lei. Oltre a danzare, è diventata uno dei volti più amati della tv: dopo la prima esperienza nei panni di co-conduttrice a Tu Sì Que Vales, ora continua a calcare il palco di Canale 5 nella nuova stagione del talent della De Filippi. È proprio durante la sua esperienza ad Amici che ha incontrato il fidanzato Sangiovanni, con il quale sta insieme da oltre un anno. Nell'attesa che quest'ultimo debutti sul palco del Festival di Sanremo il prossimo febbraio, la ballerina gli ha fatto un regalo speciale: un tatuaggio che nasconde un profondo significato simbolico.

Il significato del nuovo tatuaggio di Giulia Stabile

Sarà perché Sangiovanni ha appena compiuto 19 anni o perché semplicemente voleva avere sulla pelle un segno indelebile di quell'amore travolgente, ma la cosa certa è che Giulia Stabile si è regalata un nuovo tatuaggio che nasconde una dolce dedica al fidanzato. Si è rivolta allo studio Cella Tattoo e si è lasciata imprimere un fiocchetto sulla parte laterale del polso. Qual è il significato del disegno? Sebbene la ballerina abbia preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, la simbologia sarebbe abbastanza evidente. Il fiocco è il simbolo di Lady, la canzone che Sangiovanni ha dedicato a Giulia esattamente un anno fa e che ha segnato l'inizio della loro storia romantica.

Giulia Stabile, il tatuaggio sul polso è un omaggio alla passione per la danza

Tutti i tatuaggi di Giulia Stabile

Il tatuaggio dedicato a Sangiovanni non è il primo fatto da Giulia: fin da quando ha debuttato sul palcoscenico di Amici non ha esitato a mettere in mostra un altro disegno simbolico. La ballerina si è fatta imprimere sull'avambraccio destro i numeri 5, 6, 7, 8, ovvero un omaggio alla sua passione per la danza, visto che quelle cifre nel mondo del ballo scandiscono le battute e il ritmo. La scorsa estate, invece, ha fatto visita alla tatuatrice di fiducia insieme all'amico Simone Nolasco (uno dei ballerini professionisti di Amici). I due oggi hanno lo stesso tatuaggio sul corpo, una scritta in corsivo che recita "Confident", ovvero un riferimento al rapporto complice e profondo nato proprio sul palco di Canale 5.