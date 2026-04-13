Il nuovo tatuaggio di Angelina Mango è una dedica alla sua cagnolina

Angelina Mango ha celebrato il 25esimo compleanno con un nuovo tatuaggio ma la cosa che in pochi sanno è che si tratta di un omaggio alla sua cagnolina: ecco cosa si è lasciata imprimere sulla pelle.

Angelina Mango è tornata sul palco dopo il lungo periodo di pausa che si era concessa da poco più di un anno: non solo ha lanciato un inedito album a sorpresa, è anche diventata protagonista di un tour nei teatri, riconnettendosi con i fan che l'hanno continuata a supportare anche nel momento buio. Ora, oltre ad avere un nuovo fidanzato, Antonio Agostinelli, sfoggia anche un hair look dall'animo emo con frangia folta e riflessi rosso mogano. Per lei, però, le novità non sono finite qui: di recente ha aggiunto alla collezione di tatuaggi una scritta dal profondo significato simbolico.

Angelina Mango festeggia il compleanno con un nuovo tatuaggio

Lo scorso 10 aprile Angelina Mango ha compiuto 25 anni e ha celebrato l'evento sui social condividendo un album di foto private al motto di "9125 giorni un po’ intensi". Tra scatti nel backstage dei concerti, primi piani con il nuovo fidanzato e immagini tratte dalla sua normale quotidianità, ce n'è una in particolare che ha attirato le attenzioni dei fan. Sullo sfondo di un tattoo sketchbook, ha mostrato la mano destra, su cui spicca non solo una manicure gioiello in black&white ma anche un nuovo tatuaggio. Si tratta di una scritta in caratteri stampatelli e corsivi che recita "Gin" e che va ad aggiungersi alle stelline, ai fiori e al simbolo di Mickey Mouse che aveva già sulle dita.

Il nuovo tatuaggio di Angelina Mango

Il significato simbolico del nuovo tattoo di Angelina Mango

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il tattoo con la scritta Gin non è un riferimento al gin tonic, il drink più gettonato del momento, quanto piuttosto un omaggio alla sua inseparabile cagnolina. È da anni che Angelina ha un barboncino color biscotto e la ama così tanto che spesso la mostra sui social in simpatici siparietti "familiari". Anche nell'album di compleanno è comparso il cucciolo, a prova del fatto che è la sua "ombra". Insomma, a quanto pare le scelte di stile della cantante non sono mai casuali, soprattutto quando si parla di tatuaggi, ai quali dà sempre dei profondi significati simbolici.

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