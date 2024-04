video suggerito

Victoria Swarovski: chi è l'ereditiera della famoso brand di cristalli La figlia di uno degli ereda del celebre marchio non ha voluto lavorare in azienda, debuttando nel mondo della musica e della conduzione. Ha anche lanciato la sua linea beauty.

A cura di Annachiara Gaggino

Victoria Swarovski

Cantante, conduttrice televisiva e imprenditrice, Victoria Swarovski non si è accontentata di limitarsi alla vita da ereditiera. La sua famiglia non ha bisogno di presentazioni, discendente di Daniel Swarovski, il fondatore dell'omonima azienda di gioielli, quando il padre le chiese se voleva entrare nel business di famiglia, ha preferito prendere un'altra strada. Non esclude di ritornare un giorno, ma per ora dalla vita vuole altro.

Victoria Swarovski

Chi è Victoria Swarovski

Classe 1993, Victoria Swarovski è nata a Innsbruck il 16 agosto. Madre giornalista e padre impiegato nel celebre marchio di cristalli, fin da piccola ha dimostrato una predisposizione per il canto; dopo aver preso parte a diversi cori e partecipato a un anche a un programma televisivo e ad appena 17 anni ha firmato il suo primo contratto discografico con la Sony, lanciando il singolo One in a Million. Non ha voluto approfittare del suo nome per debuttare nel mondo della musica, scegliendo di presentarsi solo come Victoria S., incidendo nel 2014 Beautiful assieme al rapper Prince Kay One e vincendo nel 2016 il programma di RTL Let's Dance. Lo show l'ha portata al successo tanto che l'anno dopo entra nella giura di un suo adattamento, RTL Das Supertalent, un'occasione che le fa iniziare una carriera da conduttrice.

Victoria Swarovski

La svolta imprenditoriale

Victoria Swarovski diventa un volto noto della televisione austriaca, ma nel 2021 decide di dare una svolta alla sua carriera e fonda il suo brand di bellezza. Il marchio si chiama Orimei Beauty e propone principalmente prodotti dedicati alla skincare. La linea si fonda sui principi della sostenibilità ed è esclusivamente vegana e la sua fondatrice ne è anche testimonial.

Victoria Swarovski

La vita sentimentale di Victoria Swarovski

L'imprenditrice ha divorziato da poco dal marito Werner Mürz. I due si erano conosciuti nel 2010 e si erano sposati nel 2017 con un matrimonio nell'esclusivo comune di Portopiccolo, la lussuosa baia situata sulla costa di Sistiana in provincia di Trieste. Victoria Swarovski ha indossato un abito costato un milione di dollari, ricoperto di cristalli, tanto da essere più pesante della sposa.