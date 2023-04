Bianca Atzei con Noa Alexander, nel campo di tulipani indossa i sandali (ma coi calzini) Bianca Atzei ha portato Noa Alexander in un campo di tulipani. Per la giornata ha scelto un look casual e comodo: ha azzardato l’abbinamento sandali-calzini.

A cura di Giusy Dente

In questo periodo per i fan di Bianca Atzei è impossibile non notare nei suoi occhi una luce speciale. La cantante è alle prese con la vita da mamma, una vita che ha fortemente desiderato. A febbraio lei e il compagno Stefano Corti hanno accolto in famiglia il loro primo figlio, a cui hanno dato l'originale nome Noa Alexander. I due avevano già provato ad avere un figlio, ma ad ottobre 2021 hanno purtroppo dovuto affrontare il dolore di un aborto spontaneo. In un toccante e delicato monologo portato a Le Iene, la 36enne (ormai vicina al parto) ha affrontato l'argomento, dicendosi grata per la gioia dell'imminente maternità. Ha anche celebrato la nascita del bebè con un tatuaggio speciale. Ogni giorno accanto a Noa Alexander una scoperta. "Chissà se i tulipani saranno i tuoi fiori preferiti" si è chiesta la neo mamma, portando il piccolo in un campo di fiori.

Bianca Atzei si gode la maternità

Bianca Atzei si è recata in un campo di tulipani assieme a suo figlio e ha condiviso con fan e follower alcuni scatti di questa giornata speciale, in compagnia dei nonni Gemma e Renato (i genitori della cantante). La 36enne (compiuti e festeggiati da poco) ama condividere la propria quotidianità, tra famiglia e impegni di lavoro e inevitabilmente il piccolo Noa Alexander è al momento il grande protagonista. Anche durante la gravidanza ha costantemente tenuto aggiornata la sua community, così come nel post partum. In questa fase delicata, di cambiamento, ha imparato a volersi ancora più bene, ad amare e ad accettare il proprio corpo, comprese le cicatrici sulla pancia, ricordo indelebile del giorno più bello.

Bianca Atzei dice sì alla coppia sandali-calzini

Per la giornata in famiglia la cantante ha scelto un look casual all'insegna della comodità, ma con un tocco rock. la bella giornata di sole le ha permesso di puntare su un capo must della primavera, il chiodo di pelle, che ha scelto nella versione nera tradizionale. Lo ha abbinato a un crop top bianco con stampa frontale e a un paio di leggings neri. Agli utenti di Instagram non è sfuggito un elemento dell'outfit che ha dato avvio a qualche critica: la coppia sandali-calzini.

in foto: sandali Mou

Bianca Atzei indossa i sandali Mou con fibbia, due fasce anteriori, cinturino alla caviglia con logo e immancabili cuciture all’uncinetto distintive del brand. Sul sito ufficiale costano 199 euro. Piuttosto che sfoggiarle a piede nudo ha optato per un paio di calzini grigi di spugna. Ormai questo abbinamento non è più un tabù, lo hanno sdoganato anche le influencer, Chiara Ferragni compresa, una delle prime a farsi vedere in pubblico in ciabatte e calzini. Come lei anche Belén Rodriguez, che ha rilanciato il trend delle Birkenstock coi calzettoni lunghi. Saranno anche quest'anno il trend più discusso del fashion system?