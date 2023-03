Bianca Atzei mostra per la prima volta la cicatrice del parto: “Il segno più bello della mia vita” Bianca Atzei ha deciso di mostrare, per la prima volta, la cicatrice del parto cesareo. Un segno che vive in maniera positiva, definendolo il “più bello della mia vita” e accettando i cambiamenti che il suo corpo.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso 18 gennaio, Bianca Atzei è diventata mamma per la prima volta del piccolo Noa Alexander, avuto con il compagno Stefano Corti. Sui social la cantante sta raccontando i primi mesi della sua nuova vita e ora, con un selfie davanti allo specchio, mostra anche la cicatrice del parto cesareo.

Bianca Atezi mostra per la prima volta la cicatrice del parto

Una foto allo specchio in intimo. Così Bianca Atzei ha deciso di mostrare, per la prima volta, la sua pancia dopo il parto con la cicatrice ben visibile. Un segno che vive in maniera positiva, definendolo il "più bello della mia vita" e accettando i cambiamenti che il suo corpo sta attraversando. "Dopo un cesareo la tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo e molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male", ha scritto la neo mamma. Lei però apprezza il suo fisico, che le ha premesso di mettere al mondo il piccolo Noa Alexander: "Ma da quel taglio hai potuto dare luca a una nuova vita e solo una donna può capire un'altra donna che diventa mamma".

La vita da mamma di Bianca Atzei

La neo mamma ha da sempre raccontato sui social la sua gravidanza, dalla scoperta di essere in dolce attesa fino ai momenti difficili in questi nove mesi, passando per la rivelazione del sesso del nascituro. La coppia ha deciso di chiamare il piccolo Noa Alexander, un nome particolare che, una volta annunciato sui social, ha raccolto diversi commenti anche ironici. Nell'ultimo periodo, quello prima delle feste di Natale, Bianca Atzei aveva passato alcuni giorni in ospedale per via di una polmonite, che l'ha costretta anche a trasfusioni. P

Per fortuna poi l'allarme era rientrato e la cantante ha potuto trascorrere le vacanze a casa, insieme al compagno Stefano Corti, che l'ha sempre supportata durante i mesi della gravidanza. Poi la nascita del piccolo e le difficoltà dei primi tempi, come ha raccontato il neo papà con alcune storie su Instagram: "Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c'è la lucidità e la voglia di star lì a giocare con i social".