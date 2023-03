La vita privata di Bianca Balti: gli ex mariti Christian Lucidi e Matthew McRae e le figlie Matilde e Mia Bianca Balti, super modella, 38 anni, nel corso della sua vita è stata sposata due volte: la prima con l’assistente fotografo Christian Lucidi e la seconda l’americano Matthew MacRae. È mamma di due bambine, Matilde e Mia, nate rispettivamente dai due matrimoni, una nel 2007 e l’altra 2015.

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Balti, 38 anni, nel corso della sua vita è stata sposata due volte: la prima con Christian Lucidi e la seconda Matthew McRae. È mamma di due bambine, Matilde e Mia, nate rispettivamente nel 2007 e nel 2015. Il rapporto con la sua primogenita, avuta dalle prime nozze, non è sempre stato facile, tanto che la piccola in passato ha scelto di vivere con il padre. Ora sembra che la situazione sia migliorata, complice anche il percorso che la modella ha fatto per ritrovare la stabilità.

L'amore tossico e il matrimonio con il primo marito Christian Lucidi

Il primo amore di Bianca Balti, conosciuto agli inizi della sua carriera come modella a New York, è stato l'assistente fotografo Christian Lucidi. Un rapporto che è andato in brevissimo da zero a cento, dalla conoscenza fino alla gravidanza, come ha raccontato lei stessa nel podcast One More Time: "Resto incinta dopo sole tre settimane. Dopo un mese mi chiede di sposarlo. Ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle”.

Bianca Balti e Christian Lucidi

Un amore che però, ben presto, si rivela diverso dalle aspettative, fino alla decisione di prendere strade separate: "Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano”. Così i due si separano, lui resta a vivere in America, mentre lei torna in Italia con la figlia Matilde, nata nel 2007.

Il rapporto turbolento con Matilde, la figlia avuta con Christian Lucidi

Nel 2007 Bianca Balti è diventata mamma per la prima volta della piccola Matilde, che oggi ha 15 anni. Il loro rapporto non è sempre stato sereno e tranquillo, anzi, quando la modella ha chiesto al tribunale di portare sua figlia in America, lei ha deciso di rimanere a vivere con il padre. "É stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che non era pronta a perdonarmi", ha raccontato la modella. Ora sembrano aver risolto del tutto i problemi del passato, tanto che oggi hanno un ottimo rapporto e di recente hanno partecipato insieme alla settimana della moda di Parigi.

Bianca Balti e la figlia Matilde a Milano per la settimana della moda

Il secondo matrimonio con l'ex Matthew McRae la seconda figlia Mia

Dopo la fine del primo matrimonio, Bianca Balti ha deciso di ripulirsi dalla droga e stravolgere di nuovo la sua vita: si è trasferita a Marbella, in Spagna, dove ha conosciuto l'americano Matthew McRae. È stato lui a farle perdere di nuovo la testa, tanto che per amore ha deciso di seguirlo in America. Una scelta che però, come aveva raccontato al settimanale Grazia, ha fatto in piena consapevolezza e libertà: "Io non ho bisogno di nessuno, ciò non toglie l'amore viscerale che ho nei confronti del mio fidanzato". Insieme sono diventati genitori della piccola Mia, nata nel 2015, la cui nascita è stata annunciata con una foto pubblicata su Instagram. Anche il loro amore, però, è arrivato al capolinea dopo circa un anno.

Bianca Balti e l’ex marito Matthew McRae

La vita privata di Bianca Balti oggi dopo la fine della relazione con Sal Lahoud

A non molta distanza dal secondo matrimonio, Bianca Balti ha presentato il nuovo fidanzato Sal Lahoud. Sono apparsi insieme per la prima volta nel febbraio del 2019, ma la frequentazione sarebbe iniziata qualche mese prima, a settembre. L'uomo non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se nel suo passato ha una breve carriera come attore. È direttore creativo e imprenditore di Pave, un'azienda che fornisce finanziamenti alla generazione di Millenials, e lavora anche come manager nel campo della finanza. Una scintilla che però si è esaurita in poco tempo, per motivi non noti. Ad oggi pare che la modella sia single. Le ultime informazioni certe sulla sua vita sentimentale risalgono all'aprile dello scorso anno, quando interivstata da Silvia Toffanin a Verissimo si era dichiarata single.