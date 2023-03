Bianca Balti con Matilde Lucidi alle sfilate di Parigi: mamma e figlia puntano sul blu elettrico Bianca Balti ha partecipato alla sfilata di Off-White che si è tenuta durante la Paris Fashion Week. A farle compagnia nel front-row c’era la figlia Matilde Lucidi, che ha debuttato alla Settimana della Moda con un look coordinato al suo.

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2023-24 e sono molte le Maison che stanno presentando le loro collezioni con degli show spettacolari e d'impatto. Ieri è stato il turno di Off-White, la cui passerella è stata invasa dai look ideati da Ibrahim Kamara, il direttore creativo che ha sostituito Virgil Abloh a capo della griffe ma che ha usato il suo lavoro di "decomposizione" come punto di partenza per la linea Lunar Delivery. Essendo un evento molto atteso, nel front-row non potevano che esserci moltissimi ospiti famosi, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Bianca Balti, che per la prima volta si è fatta accompagnare dalla figlia Matilde Lucidi. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

Bianca Balti col bomber XXL alle sfilate

Bianca Balti ha vissuto un'esperienza non poco difficile negli ultimi mesi: dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1, ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia per scongiurare per sempre il rischio di tumore al seno. Per fortuna tutto è andato per il meglio e ha ripreso la sua normale quotidianità. Le Fashion Week di Milano e Parigi per lei sono state il ritorno alla mondanità ed è per questo che ha seguito un vero e proprio training per arrivarci in perfetta forma. Piumino over lungo fino ai piedi, felpa con la zip portata chiusa fino al collo e accessori a contrasto in blu elettrico, dagli occhiali da sole usati come cerchietto a alle mules col tacco in pvc trasparente: all sfilata di Off-White la modella ha puntato su un look futuristico della Maison.

Bianca Balti e Matilde Lucidi in Off–White

Matilde Lucidi debutta alla Fashion Week

Per Matilde Lucidi è stata la prima volta alle sfilate di Parigi ma ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una modella come la mamma. Ha scelto un look coordinato a quello di Bianca, reinterpretandolo però in chiave sbarazzina e teen. Ha infatti abbinato un minidress blu elettrico con maniche lunghe e gonna a pieghe a un paio di sneakers in tinta, tutto firmato Off-White, completando il tutto con un make-up abbinato. Gambe chilometriche lasciate nude, capelli sciolti e falcata da diva: la 16enne sembra non avere nulla da invidiare alle dive internazionali. Da grande ha intenzione di seguire le orme della mamma nella moda? L'unica cosa certa al momento è che le due insieme sono adorabili.