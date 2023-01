Bianca Balti alla Fashion Week dopo l’operazione: “Pasti senza sale e addominali con un macchinario” Bianca Balti è pronta per tornare alla Fashion Week dopo la mastectomia e sui social ha documentato la preparazione tra originali macchinari per gli addominali e rivelazioni sulla sua dieta.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Balti ha dato il via al 2023 con una foto nuda ma non lo ha fatto semplicemente perché voleva rivelare la sua innata bellezza, ha messo in mostra le cicatrici sul seno, il segno della mastectomia preventiva che porterà per sempre sul corpo. Qualche mese fa ha scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1, quella che espone a un maggiore rischio di tumore al seno, e ha deciso di sottoporsi al delicato intervento per scongiurare per sempre la possibilità di andare incontro alla malattia. Oggi ha ripreso la sua normale quotidianità fatta di feste mondane, interviste e shooting fashion e documenta sempre tutto sui social, così da mantenere un rapporto diretto con i followers. Ora si sta preparando per la Fashion Week alle porte e su Instagram ha rivelato i suoi segreti di bellezza.

La dieta di preparazione alla Fashion Week

Sebbene abbia affrontato l'intervento di mastectomia da pochi mesi, Bianca Balti sembra essere già pronta per tornare a sfilare. Tra pochi giorni sarà tra le protagoniste della Settimana della Moda di Milano e sui social ha spigato tutto quello che sta facendo per arrivare in forma smagliante sul catwalk. Le sue parole sono state: "Siccome c'è la Fashion Week mi alleno con il trainer a giorni alterni, sto mangiando senza sale e senza zucchero e niente cibo processato". Dopo questa rivelazione sono stati molti i fan che le hanno scritto preoccupati in privato, chiedendole di dare degli ulteriori dettagli sulla dieta che sta seguendo. La modella ha dunque mostrato alcuni dei piatti che mangia regolarmente, dal pollo con le cicorie al salmone col sesamo, dando prova del fatto che ci si può "leccare i baffi" anche senza usare condimenti eccessivi.

Il training di Bianca Balti

Bianca Balti, il segreto per avere addominali scolpiti

La preparazione per la Settimana della Moda non è finita qui. Siamo sempre stati abituati a credere che le silhouette impeccabili delle modello fossero frutto di allenamenti super intensi e di diete drastiche, ma la verità è che per avere il ventre piatto e gli addominali scolpiti in molte utilizzano anche qualche piccolo "trucco". La Balti, ad esempio, ha spiegato: "Sto facendo i massaggi linfodrenanti e un macchinario che ti fa fare gli addominali, contrae i muscoli all'ennesima potenza, dunque è come se stessi facendo un sacco di addominali". Insomma, sebbene sia meravigliosa anche "al naturale", Bianca si serve di qualche aiutino per vantare un corpo perfetto.