Bianca Balti con la maxi scollatura dopo l’operazione: la svolta di stile è dark Bianca Balti è tornata a puntare sulla sensualità dopo la mastectomia. Nelle ultime ore ha infatti incantato tutti con un minidress dalla scollatura profondissima, mettendo così in risalto la sua innata femminilità.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Balti è appena uscita da un periodo molto difficile della sua vita. Qualche mese fa ha scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1, quella che espone a un maggiore rischio di tumore al seno, e fin dal primo momento non ha esitato neppure per un istante: ha deciso di sottoporsi a una mastectomia preventiva, così da scongiurare per sempre la possibilità di andare incontro alla malattia. Piuttosto che prendersi una pausa dai social, ha deciso di raccontare apertamente la sua esperienza lasciandosi fotografare completamente nuda con le cicatrice in vista. Ora sta lentamente tornando alla "normalità" e non ha alcuna intenzione di rinunciare allo stile e alla sensualità. L'obiettivo? Dare forza e sostegno a tutte le donne che si trovano nella sua stessa situazione.

Bianca Balti punta sulla sensualità

Affrontare una mastectomia preventiva è un evento non poco traumatico per una donna, che da un momento all'altro si ritrova a fare i conti con un corpo "diverso" e con un nuovo concetto di femminilità. Bianca Balti lo sa bene ed è per questo che si sta servendo dei social per far capire a tutte che è possibile ritornare alla propria vita anche dopo un intervento tanto invasivo. Non sorprende, dunque, che stia documentando regolarmente la sua quotidianità, portando l'attenzione del pubblico sui look scelti giorno dopo giorno. Se di recente aveva lasciato spazio alla comodità tra sabot raso terra e tute oversize fiammanti e griffate, ora per lei è arrivato il momento di tornare a puntare sulla sensualità.

Bianca Balti in Maison Valentino

Il look total black di Bianca Balti

Ieri sera Bianca Balti ha partecipato a un esclusivo party a Los Angeles e ne ha approfittato per sfoggiare un look all'insegna della femminilità. Ha scelto l'eleganza senza tempo del total black sfoggiando un mini abito firmato Maison Valentino, un modello corto e aderente con le maniche lunghe e una scollatura maxi che ha esaltato non solo il seno ma anche gli addominali. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant velatissimi e le iconiche pumps con la zeppa e il tacco over (sempre di Valentino). Capelli legati in un raccolto tiratissimo, trucco appena accennato e sorriso smagliante: la modella ha dato prova di essere una vera e propria guerriera.