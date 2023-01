Bianca Balti dopo l’operazione con sabot e calzini, “Mia madre mi direbbe: ma come ti sei vestita?” Bianca Balti è tornata alla “normale” quotidianità dopo l’operazione al seno e non ha perso occasione per scattarsi dei selfie. Ha puntato sulla comodità, ironizzando sui suoi sabot invernali indossati con i calzettoni.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Balti negli ultimi mesi ha affrontato un percorso difficile: ha scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1, quella che espone a un maggiore rischio di tumore al seno, e ha deciso di sottoporsi a una mastectomia preventiva per scongiurare la possibilità di andare incontro alla malattia. Fare una scelta simile non è stato semplice ma, piuttosto che allontanarsi dai riflettori, ha condiviso l'esperienza sui social. Qualche giorno fa ha posato nuda con le cicatrici in vista al motto di "Nuovo anno, nuova me", il suo obiettivo? Dare forza e sostegno alle donne che si trovano nella sua stessa situazione. Nelle ultime ore è tornata a mostrarsi alle prese con la "normale" quotidianità e ha colto l'occasione per rivelare un nuovo look comodo e originale.

Il look total black di Bianca Balti

Sarà perché dopo l'operazione vuole rimanere comoda senza rinunciare allo stile o perché semplicemente la moda cozy è il must del momento, ma la cosa certa è che Bianca Balti si è immortalata in un'adorabile versione casual. A pochi giorni dallo scatto senza veli con le cicatrici in vista, la modella è tornata sui social raggiante e sorridente. Capelli sciolti e ondulati, viso al naturale e look total black in pieno stile dark lady: anche con un completo "per tutti i giorni" riesce a essere fashion e sofisticata. Ha puntato su un tubino in maglia con la gonna al ginocchio, lo ha abbinato a un bomber di pelle in tinta, modello oversize, e a una borsetta firmata Chanel in pelle martellata.

Il look total black di Bianca Balti

Bianca Balti con le mules invernali

A fare la differenza nel look di Bianca Balti sono state le scarpe: ha sfoggiato un paio di mules firmato GCDS x Clarks, si tratta di un modello a sabot in pelle di vitello con la suola in gonna e una fibbia silver logata sul lato. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 250 euro.

Leggi anche La villa di Bianca Balti a Los Angeles

Le mules di Bianca Balti

La cosa particolare è che li ha abbinati a dei calzettoni di spugna total black della Nike e a una maxi cavigliera d'argento. Nella didascalia ha poi commentato ironicamente la sua scelta di stile dicendo: "Posso sentire la voce di mia madre dire: ma come ti sei vestita?". Insomma la modella non ha perso il buonumore dopo il momento difficile appena vissuto: il suo outfit casual e originale non è forse adorabile?