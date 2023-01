Bianca Balti nuda, sorridente e fiera, sul corpo le cicatrici della mastectomia: “Nuovo anno, nuova me” Bianca Balti ha salutato l’arrivo del 2023 con tre foto che la ritraggono senza veli. La modella ha un radioso sorriso stampato sul volto e sulla pelle le cicatrici del delicato intervento di mastectomia.

A cura di Daniela Seclì

Bianca Balti ha celebrato l'arrivo del 2023 con delle foto che hanno un significato davvero speciale. La modella, lo scorso mese, si è sottoposta a un intervento di mastectomia, dopo avere scoperto di avere una mutazione nei geni BRCA1 che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno o alle ovaie. Per celebrare l'arrivo del nuovo anno, Bianca Balti ha pubblicato le foto che la ritraggono nuda, sorridente e fiera con il corpo segnato dalle cicatrici degli interventi.

Bianca Balti pubblica le foto delle cicatrici dopo la mastectomia

"Nuovo anno, nuova me (dopotutto i gatti devono avere almeno dieci vite)": così Bianca Balti ha commentato l'arrivo del 2023. Ad accompagnare la didascalia tre foto che la ritraggono nuda e con il volto illuminato da un sorriso. Sulla pelle le cicatrici del delicato intervento a cui si è sottoposta lo scorso mese, per rimuovere entrambi i seni. Nelle scorse settimane, poco dopo l'operazione, Bianca Balti aveva commentato:

L'operazione è andata bene, avevo dolori quando mi sono svegliata e mi hanno dato dei medicinali. Sono in camera, è andato tutto bene. Sono molto felice. Sono un po' stanca ma sto bene. Ho fame, non mi danno niente da mangiare. Mi mangerei un hamburger.

Bianca Balti ha deciso di rimuovere entrambi i seni e le ovaie

Lo scorso agosto, Bianca Balti aveva parlato della mutazione genetica per la quale ha deciso di sottoporsi a questi delicati interventi, tra cui la rimozione delle ovaie: "La rimozione preventiva di ovaie e tube a cui mi sottoporrò questo autunno impedirà lo sviluppo di un tumore ovarico, ma con esso anche la possibilità di rimanere incinta in modo spontaneo. Motivo per cui mi sottoporrò al rilevamento chirurgico degli ovociti”. E aveva concluso: