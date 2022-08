Bianca Balti rimuoverà seni e ovaie: “La possibilità di ammalarmi di tumore è molto alta” La modella rivela che si sottoporrà a una doppia mastectomia e a una isterectomia perché risultata portatrice della mutazione BRCA1. Ha scelto di congelare gli ovociti.

A cura di Stefania Rocco

Bianca Balti si sottoporrà a una doppia mastectomia e a una isterectomia. Lo annuncia via Instagram spiegando contestualmente i motivi celati dietro la decisione di congelare gli ovociti, pratica che le consentirà di diventare di nuovo mamma anche dopo la menopausa forzata a 38 anni. La modella asporterà seno, tube e ovaie perché risultata portatrice della mutazione BRCA1 che aumenta fino al 40% la possibilità di ammalarsi di tumore alle ovaie.

Bianca Balti portatrice della mutazione BRCA1

“Il motivo per cui sto procedendo al social freezing, questa volta, è perché questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto”, ha scritto Balti su Instagram aprendo una finestra sulla pratica della crioconservazione degli ovociti, "L'idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurandomi di non aver alcun rimpianto in futuro”. In questo modo, infatti, la modella si garantirà maggiori possibilità di restare incinta in futuro qualora decidesse di diventare ancora madre e indipendentemente da un compagno e dalla isterectomia.

Bianca Balti: “Ho congelato i miei ovociti”

“La mattina di sabato 13 Agosto ho iniziato un nuovo ciclo di stimolazione ovarica, il secondo nell’ultimo anno e mezzo. Il primo l’avevo concluso a marzo 2021 con il recupero ed il conseguente congelamento di 5 ovociti sani, per soddisfare la mia necessità di indipendenza riproduttiva al termine di una relazione romantica”, ha aggiunto la top model, “Questo ciclo, invece, l’ho iniziato a causa della diagnosi di una mutazione genetica chiamata BRCA1, che porta il mio rischio di contrarre un tumore ovarico dall’1-2% per la popolazione femminile generale, fino al 40%. La rimozione preventiva di ovaie e tube a cui mi sottoporrò questo autunno impedirà lo sviluppo di un tumore ovarico, ma con esso anche la possibilità di rimanere incinta in modo spontaneo. Motivo per cui oggi, mercoledì 24 Agosto, alle ore 7.00 del mattino, dopo 9 giorni di stimolazione ovarica, mi sottoporrò al rilevamento chirurgico degli ovociti”. E, invitando i suoi followers ad acquisire maggiore consapevolezza, ha concluso: