Bianca Balti ha rimosso il seno, le prime parole dopo l’intervento di mastectomia: “Sto bene ora” Bianca Balti si mostra sul letto d’ospedale dopo la delicata operazione di rimozione del seno: si è sottoposta ad un intervento di doppia mastectomia perché portatrice della mutazione BRCA1. “Sto bene, sono molto felice”.

A cura di Gaia Martino

Ieri, giovedì 8 dicembre, Bianca Balti si è sottoposta all'intervento di doppia mastectomia perché portatrice della mutazione BRCA1. La supermodella ha deciso di farsi rimuovere entrambi i seni e le ovaie per ridurre del 95 % il rischio di contrarre il tumore: "L'operazione è andata bene", le sue prime parole dopo il delicato intervento al Providence Saint Joseph Medical Center, in California.

Le prime parole di Bianca Balti dopo l'operazione

Bianca Balti nelle ultime ore si è mostrata su Instagram dopo l'operazione. Terminato l'effetto dell'anestesia, ha parlato ai suoi followers spiegando di stare bene.

L'operazione è andata bene, avevo dolori quando mi sono svegliata e mi hanno dato dei medicinali. Sono in camera, è andato tutto bene. Sono molto felice. Sono un po' stanca ma sto bene. Ho fame, non mi danno niente da mangiare. Mi mangerei un hamburger.

Prima del ricovero, in una lunga lettera ai fan iscritti alla sua newsletter, aveva confessato tutte le sue paure e perplessità. Mentre era impaziente della data, si era ritrovata a non essere più sicura di ciò che stava facendo: "Mi sento orgogliosa, impaziente nell'attendere la data, ma sono fragile e spaventata. Terrorizzata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino a oggi la mia femminilità. Ora che non posso tirarmi più indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi per sentirmi dire quanto sono coraggiosa".

La scelta di congelare gli ovociti

La supermodella prima della doppia mastectomia e della isterectomia, aveva scelto di congelare i suoi ovociti. Svolse la pratica dopo la rottura dall'ex compagno Sal Lahoud per permettersi di diventare ancora mamma anche dopo la menopausa forzata a 38 anni e "senza la presenza necessaria di un uomo". "Volevo farlo assicurandomi di non avere alcun rimpianto in futuro", le sue parole.