Bianca Balti fiammante con la tuta over griffata: “Voglio sentire quello che la vita ha da offrirmi” Bianca Balti sta tornando lentamente alla normale quotidianità dopo la mastectomia. Sui social sta documentando tutti i suoi nuovi look e, sebbene non riesca a rinunciare alla passione per le griffe, sta puntando sempre di più sulla comodità.

Bianca Balti è una vera e propria guerriera e negli ultimi mesi ha dimostrato che nulla riesce a scalfire il suo sorriso smagliante. Di recente, dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1, quella che espone a un maggiore rischio di tumore al seno, si è sottoposta a una mastectomia preventiva. Sebbene il percorso sia stato difficile da affrontate, grazie all'operazione è riuscita a scongiurare per sempre la possibilità di andare incontro alla malattia. È proprio per dare forza e speranza a tutte colore che si trovano nella stessa situazione che, dopo aver posato nuda con le cicatrici in vista, documenta sui social il ritorno alla "normalità" (con tanto di outfit all'insegna del glamour).

Bianca Balti punta sulla comodità dopo l'operazione

Da quando ha affrontato l'operazione al seno Bianca Balti sembra dare sempre più spazio alla comodità in fatto di stile. L'avevamo lasciata qualche giorno fa in bomber e sabot e oggi la ritroviamo "fiammante" in total red ma sempre in versione cozy. Poco prima di intervenire nel podcast di Luca Casadei, One more time, si è lasciata immortalare tra dei corridoi barocchi con il suo nuovo look capace di mixare casual e glmaour.

Bianca Balti con in Balenciaga X Adidas

Ha infatti indossato l'iconica tuta rossa della collezione Baleciaga X Adidas, il modello oversize in nylon con giacca e pantaloni coordinati, entrambi decorati con le tre iconiche righe laterali e il logo che mixa il trifoglio del brand sportivo e la maxi scritta Balenciaga.

La tuta Balenciaga x Adidas

Chi ha firmato la tuta over di Bianca Balti

Quanto costano i due capi indossati dalla modella? Sono in vendita sul sito ufficiale di Balenciaga, i pantaloni vengono venduti a 3.000 euro, la giacca a 1.800 euro. Capelli lunghissimi portati leggermente ondulati, manicure colore nude e make-up impeccabile: Bianca Balti è meravigliosa anche in versione comoda. Nella didascalia ha poi spiegato il motivo per cui per lei è stata una giornata speciale. Le sue parole sono state: "Oggi è l’anniversario del giorno in cui ho deciso di smettere di “bermi via i sentimenti” ed iniziare a sentire tutto quello che la vita ha da offrirmi. Bello o brutto che sia. Lo celebro con una puntata di One more time. Grazie Luca Casadei per avere creato un ambiente sicuro in cui io potessi sentirmi così vulnerabile".