Bianca Balti si allena dopo l’operazione: “La perfezione non esiste, compariamoci con noi stessi” Dopo anni di vita sregolata Bianca Balti ha iniziato ad allenarsi per stare in salute: “Non è mai troppo tardi. L’unica persona a cui possiamo compararci siamo noi stessi ieri”.

A cura di Giusy Dente

Non solo feste e passerelle: Bianca Balti sui social ha portato uno spaccato di normalità, che si sa è fatta anche di aspetti meno patinati. Ha raccontato la sua dolorosa esperienza personale, si è aperta coi follower a proposito del difficile momento che sta attraversando. La 38enne dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1 ha scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva per ridurre le possibilità di sviluppare un tumore al seno. Ora modella è tornata alla quotidianità e ha ricominciato anche ad allenarsi, per stare bene con se stessa.

Come si tiene in forma Bianca Balti

A poche settimane dal delicato intervento, Bianca Balti è tornata subito al lavoro e ha partecipato alla Settimana della Moda di Milano. Si è preparata meticolosamente all'evento sia sul fronte alimentare che su quello dell'allenamento. Ha raccontato sui social la sua routine, fatta di pasti senza sale e senza zuccheri, niente cibi processati e tanto esercizio fisico. A tal proposito, ai suoi follower ha anche raccontato la sua storia con lo sport: da adolescente non era affatto abituata ad allenarsi, poi si è resa conto di qaunti benefici si possano trarre, non solo dal punti di vista estetico ma soprattutto mentale.

L'allenamento di Bianca Balti

Ai follower, Bianca Balti ha raccontato perché ha cominciato ad allenarsi con costanza, cosa che non faceva da adolescente. Si è mostrata alle prese con alcuni esercizi e ha ripercorso un po' la sua storia, spiegando di aver iniziato principalmente per rimettersi in forma dopo la seconda gravidanza, quando aveva preso diversi chili di troppo. "Sono sempre stata magra e non mi sono mai dovuta preoccupare di perdere peso" ha ammesso.

All'inizio è stata dura, perché veniva da anni di vita sedentaria e soprattutto di eccessi, tra party e alcol.Uno stile di vita ben poco sano insomma, andato avanti per anni, che lei non ha mai nascosto: ha sempre fatto chiarezza sui lati oscuri della sua carriera di modella e su quelli del settore fashion, che espone le ragazze a ritmi difficili da reggere.

Poi l'attività fisica è entrata stabilmente nella sua vita, come qualcosa di utile non solo per finalità estetiche, ma soprattutto per la salute. "Allenare il corpo mantiene giovane anche la mente" ha scritto. Abituare il corpo ha richiesto molto impegno, perché all'inizio persino i più banali esercizi di coordinazione le sembravano impossibili, ma non ha mai mollato, dando sempre il massimo. Se ha raccontato tutto questo è stato per lanciare un messaggio: "Non è mai troppo tardi per iniziare. E anche se fosse difficile all'inizio ricordatevi che la gioia sta nel progresso e che la perfezione non esiste. L'unica persona a cui possiamo compararci siamo noi stessi ieri".