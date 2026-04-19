Elisa Isoardi e la verità sul padre: “Cresciuta senza di lui, ma un adulto può fare errori e non lo giudico”

Un racconto inedito del rapporto con il padre, un pezzo di vita che permette anche di capire qualcosa in più su Elisa Isoardi. La conduttrice si è raccontata a Domenica In, ospite di Mara Venier, luogo televisivo che nelle ultime stagioni è stato importante per lei nell'ottica di una rinascita dopo un momento di carriera e vita difficile.

"Mia madre ha sposato mio padre a 15 anni", il racconto di Isoardi

Se Isoardi aveva parlato più volte della relazione con sua madre e le complicazioni che l'avevano caratterizzata negli anni, poco si sapeva della figura paterna. Per la prima volta la conduttrice di Bar Centrale ha deciso di parlare di una figura che è stata per molto tempo assente: "Mia madre ha sposato mio padre a 15 anni, aspettava già mio fratello. Io sono arrivata 7 anni dopo, ma quando avevo tre anni i miei genitori si sono separati, mio fratello è cresciuto con i nonni e mio padre, io con mia madre".

Il rapporto recuperato con suo padre: "Non lo giudico"

Isoardi si è lasciata andare a un momento di commozione, quando Venier le ha chiesto se suo padre le sia mancato: "Non ne ho mai parlato, perché un padre manca e anche un fratello. Poi noi ci siamo ritrovati adesso con mio fratello, perché nella vita le cose tornano, mentre con mio padre no". Un'assenza che è pesata, ma non ha compromesso del tutto i rapporti, come ha raccontato Isoardi: "Io ho grande stima di lui, mi è mancato tantissimo quando ero bambina e voglio dire una cosa, non l'ho mai colpevolizzato perché un adulto può fare degli errori e la cosa più bella è che lui ci sia. Oggi ci sentiamo e stiamo ricostruendo un po' il nostro rapporto e mi conservo il bello. Non posso permettermi di giudicare, io non ho avuto figli e parlerei con troppa semplicità, lui ha fatto anche il suo percorso da adulto e questa cosa non è mai semplice. Il giudizio non si può attuare con un genitore".

Isoardi non esclude che questa assenza della figura paterna possa avere condizionato i suoi rapporti sentimentali, come suggerisce Venier: "In passato ho cercato anche dei compagni più grandi di me forse per questa mancanza, magari lo capirò col tempo. In ogni caso ho capito di dover ripartire da lui, da mio padre. Non mi ha mai detto nulla in tutti gli anni iniziali in Rai e adesso che ci stiamo risentendo mi ha fatto i complimenti per Bar Centrale".

Diverso il rapporto con la madre, che invece l'ha cresciuta: "Una donna pazzesca, quando si è separata ha preso in mano la situazione da sola, è andata avanti". Risale a qualche anno fa una crisi nei rapporti con lei: "Non l'ho sentita per molto tempo, ma mi è stata vicina da lontano. Le ho detto tante cose brutte, ma è stata una grande madre e donna".