Bianca Atzei mostra la cameretta di Noa Alexander: arredi panna decorati con orsi e stelle Bianca Atzei si gode la sua nuova vita da mamma e sui social ne documenta ogni dettaglio. Di recente ha mostrato la cameretta del piccolo Noa Alexander: ecco come l’ha arredata.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Atzei è diventata mamma lo scorso gennaio e da allora la sua vita è radicalmente cambiata: il piccolo Noa Alexander, il primo figlio nato dall'amore con Stefano Curti, ha riempito ogni giornata di amore incondizionato, diventando la sua unica priorità. Certo, non esita a darsi alla vita mondana (con tanto di look all'insegna del glamour), ma in ogni occasione il momento più bello delle sue giornate è sempre quando torna a casa ad abbracciare il bebè. Dopo aver documentato ogni dettaglio della gravidanza sui social, ora la cantante si mostra spesso col bimbo, vestendosi anche in coordinato con lui. Solo di recente, però, ha mostrato la sua adorabile cameretta: ecco le foto.

La stanzetta panna e tortora

In passato aveva più volte mostrato la sua casa in bianco e nero ma solo di recente Bianca Atzei si è lasciata immortalare nella stanzetta del figlio Noa in versione casual, ovvero con body a maniche lunghe nero e jeans cargo oversize. Sullo fondo ci sono delle tende black&white così come nel resto dell'appartamento, mentre per quanto riguarda gli arredi ha preferito delle tinte più neutre, ovvero il color panna e il tortora, un mix perfetto per un neonato che impara a conoscere il mondo che lo circonda. Come la stessa cantante ha dichiarato sui social, i mobili sono tutti firmati Foppapedretti, per la precisione della collezione Dolcestella.

La cameretta di Noa

Armadio e culletta sono coordinati

A contraddistinguere l'angolo della casa dedicato a Noa sono un armadio e una culletta coordinati. Il guardaroba ha due ante color panna e sotto due cassetti a contrasto, ovvero uno in panna e l'altro in tortora, e tutti i pomelli sono a forma di adorabili stelline. La culletta riprende lo stesso stile ma il pannello applicato su uno dei lati è decorato non solo con le stelline ma anche con dei dolcissimi orsetti abbracciati. L'unico dettaglio non in pendant è la lampada sullo sfondo, un modello con l'asta e il paralume in oro metallico. L'ambiente che la cantante e il compagno hanno creato per il piccolo non trasmette forse sicurezza e tenerezza fin dal primo sguardo?