Bianca Atzei torna agli eventi mondani dopo il parto: il look da neomamma in pelle e vernice Bianca Atzei è tornata alla vita mondana a poco più di un mese dal parto di Noa Alexander. Il suo primo look “da sera” da neomamma? È all’insegna della pelle e della vernice.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Atzei è diventata mamma da poco più di un mese: il 18 gennaio ha messo al mondo Noa Alexander, il primo figlio nato dall'amore col fidanzato Stefano Curti, e non potrebbe sentirsi più felice. Il piccolo ha riempito la sua vita d'amore, soprattutto perché arrivato a circa un anno dalla terribile esperienza dell'aborto spontaneo. Dopo aver documentato i 9 mesi di gravidanza con foto e Stories, ora non può fare a meno di immortalarsi con il bimbo, spesso anche con degli adorabili look coordinati ai suoi. Di recente, inoltre, la cantante è anche tornata agli eventi mondani, dando prova di essere una neomamma sensuale e glamour.

Il ritorno alla vita mondana di Bianca Atzei

L'avevamo lasciata per la prima volta dal parrucchiere dopo il parto, oggi ritroviamo Bianca Atzei agli eventi mondani in versione neomamma super trendy. È stata la prima volta che ha partecipato alla Milano Fashion Week da quando ha messo al mondo Noa Alexander ed è chiaro che non poteva rinunciare allo stile. Ha accettato l'invito alla serata organizzata da Le Silla, puntando tutto sul classico black&white. Sebbene abbia preferito non osare con i colori, è riuscita lo stesso a lasciare emergere tutta la sua innata femminilità.

Bianca Atzei all’evento Le Silla

Bianca Atzei in black&white

Cosa ha indossato Bianca Atzei per il ritorno alla vita mondana dopo il parto? Ha abbinato una camicia crop con dei lacci incrociati in vita a una giacca di pelle oversize, completando il tutto con degli esuberanti accessori di vernice, dai pantaloni aderenti a vita alta agli stivali stringati e col tacco quadrato. Ha lasciato il reggiseno in vista come impone la moda del momento e non ha rinunciato al rossetto rosso fuoco, esaltando così le labbra con sensualità. Capelli sciolti e ondulati, sopracciglia folte ed espressione dolce: la cantante non potrebbe essere più raggiante.

