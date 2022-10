Miriam Leone senza trucco celebra la bellezza naturale: “Nessuno è perfetto” Miriam Leone non ha paura di mostrarsi senza trucco e lo ha dimostrato di recente sui social. Non si è limitata a rivelare il suo aspetto in versione acqua e sapone, ha anche celebrato la bellezza naturale: ecco in che modo.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone è un'indiscussa icona di splendore ma, a differenza di molte colleghe del mondo dello spettacolo, non ha alcuna paura di rinunciare a filtri e artifici quando appare in pubblico. Se sui red carpet siamo abituati a vederla meravigliosa e impeccabile con i suoi lunghi e sinuosi abiti da sera, mentre sui social non ci pensa su due volte a rivelare i lati più intimi della quotidianità. È proprio quanto ha fatto di recente: si è lasciata immortalare senza neppure un filo di trucco sul viso, rivelando (ed esaltando) la sua bellezza naturale: ecco il toccante messaggio di body positivity che ha lanciato su Instagram con lo scatto in versione acqua e sapone.

La foto senza trucco di Miriam Leone

Le foto al naturale di Miriam Leone non sono una novità per i suoi followers, ormai abituati a vederla bellissima con dei look acqua e sapone. Questa volta, però, ha dato davvero il meglio di lei in fatto di sensualità. Si è lasciata immortalare completamente nuda con indosso solo un telo bianco usato come turbante per fasciare i capelli bagnati. Si è coperta semplicemente con una tenda e ha lasciato in vista la fede d'oro che porta all'anulare sinistro. Il dettaglio che non può passare inosservato? Il suo viso è libero dal trucco ma, nonostante l'assenza di artifici, l'attrice è sempre meravigliosa. Non sorprende, dunque, che alcuni fan le abbiano detto che è assolutamente perfetta.

Miriam Leone e il messaggio di body positivity

Miriam non ha postato la sua foto al naturale solo per farsi elogiare dai followers, ne ha anche approfittato per lanciare un importante messaggio in tema body positivity. Nella didascalia del posto social ha infatti scritto: "Nobody is perfect", ovvero "Nessuno è perfetto", aggiungendo anche la parola "Human". Insomma che si tratti di un'icona di bellezza come lei o di una persona "normale", la questione non cambia: ognuno di noi ha qualche piccolo difetto ma, a dispetto di quanto si è sempre pensato, quel dettaglio non lo rende imperfetto ma unico.