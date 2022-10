Miriam Leone diva della Festa del Cinema di Roma, incanta vestita di giallo con gioielli di smeraldi Miriam Leone ha incantato tutti alla Festa del Cinema di Roma con un abito giallo, impreziosito da gioielli di smeraldi: una vera diva.

A cura di Giusy Dente

Miriam Leone in Fendi, indossa gioielli Bvlgari

Siamo al giro di boa, per la Festa del Cinema di Roma: la kermesse è giunta quest'anno alla sua 17esima edizione e animerà la Capitale fono al 23 ottobre, con un fitto programma di eventi. La quinta giornata, quella di lunedì 17 ottobre, ha visto sfilare sul red carpet molti degli ospiti più attesi. Si è svolta infatti la presentazione del film con Emma Marrone protagonista: la cantante e attrice ha partecipato prima al photocall e alla conferenza stampa con un grintoso total look Gucci in pelle, per poi entrare nell'Auditorium Concioliazione indossando un abito da sera nero con dettagli argento. Ma c'è stata anche la presentazione di War – La guerra desiderata, in presenza del cast al completo: Edoardo Leo, Giuseppe Battiston, Lorena Cesarini, Carlotta Natoli e Miriam Leone. L'attrice ha incantato tutti con la sua eleganza.

Miriam Leone, una carriera inarrestabile

La carriera di Miriam Leone è cominciata con la vittoria della fascia di Miss Italia, nel 2008 ed è proseguita con successo nel mondo della televisione e del cinema. La Miss, infatti, ha intrapreso la strada della recitazione ed è diventata uno dei volti più apprezzati del nostro panorama. Ruolo dopo ruolo, si è imposta col suo talento raccogliendo sempre più consensi e lavorando in produzioni importanti. L'abbiamo vista nelle serie televisive 1992, 1993 e 1994.

Più di recente ha intensificato la presenza sul grande schermo, con un film dietro l'altro: Marilyn ha gli occhi neri, Diabolik dei Manetti Bros, Corro da te. Questa estate ha girato, nella sua amata Sicilia, I leoni di Sicilia, che uscirà nella primavera 2023. Ma ha lavorato anche sul set di War – La guerra desiderata: il film di Gianni Zanasi sarà nelle sale a novembre, ma è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La protagonista ha incantato tutti col suo luminoso look e si è imposta come la diva del red carpet.

Miriam Leone conquista il red carpet

Miriam Leone ha sfilato da vera diva sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, conquistando tutti. L'attrice aveva partecipato, in mattinata, al photocall e alla conferenza stampa, indossando un total look Fendi color cammello. Si è affidata alla stessa Maison anche per la serata. È uno dei suoi brand del cuore, di cui indossa spesso le creazioni. È stata anche ospite della sfilata parigina dello scorso gennaio.

in foto: abito Fendi

A differenza di molti degli ospiti della kermesse, che hanno optato per il nero (è stato il colore più gettonato quest'anno sul red carpet di apertura), l'attrice ha incantato tutti in giallo. Ha scelto un abito lungo della collezione Couture Autunno-Inverno 2022: colletto alto, maniche lunghe, maxi spacchi laterali, schiena parzialmente nuda con dettaglio incrociato, fascia in vita. Lo ha abbinato a sandali color argento.

Per impreziosire il look, Miriam Leone ha scelto gioielli Bulgari, Maison di cui è Ambassador per l'Italia da questa estate. Anello, collier e bracciale appartengono alla stessa collezione, con scintillanti smeraldi verdi e diamanti incastonati. Trucco minimal per la 37enne, che ha puntato su un make-up molto naturale con labbra nude e fucus sugli occhi, illuminati d'oro.

Sopracciglia folte per lei: e se in passato per sua stessa ammissione sono state un problema per via di qualche sfottò di troppo da parte dei bulli e degli haters, oggi sono un must tornato prepotentemente di moda. Assieme all'attrice, sul red carpet c'era anche Paolo Carullo, suo marito: si sono sposati l'anno scorso e lui l'ha accompagnata anche alla cerimonia di consegna dei David di Donatello, che è stato il primo evento di coppia (con tanto di look coordinato).