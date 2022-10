Il cappotto cammello di Miram Leone è il capo must-have per l’autunno 2022 Miriam Leone ha dato il via all’autunno e lo ha fatto con un look iper griffato. Il capo chiave dell’outfit? Il cappotto cammello, che ritorna a essere il must di stagione.

A cura di Valeria Paglionico

L’autunno 2022 è ormai arrivato e con lui anche le serate più uggiose e fresche. Le star stanno cominciando a rivoluzionare il loro armadio, dicendo addio agli abiti leggeri e lasciando sempre più spesso spazio a capi avvolgenti e caldi, così da proteggersi dal freddo senza rinunciare allo stile. Miriam Leone è una di queste e ne ha dato prova sui social. Dopo essersi mostrata in una versione super sensuale con maglione abbinato a delle parigine in tinta, ora ha lasciato spazio a un outfit che si rivelerà perfetto per i primi eventi mondani autunnali. L’attrice ha puntato tutto sulle griffe, proponendo il capo must-have di stagione: il cappotto cammello.

Quanto vale il look griffato di Miriam Leone

Miriam Leone è impegnatissima sul fronte lavorativo e lo dimostra sui social, dove documenta diversi progetti professionali in cui è coinvolta tra scatti in resort di lusso e selfie "rubati" in camerino. L’avevamo lasciata alle prese con un taglio di capelli drastico, oggi la ritroviamo nei panni di testimonial Fendi, Maison che in più di un’occasione ha firmato i suoi look per le apparizioni pubbliche.

Miriam Leone in Fendi

La protagonista della shooting del brand è in assoluto l’iconica borsa Peekaboo, un modello in suede marrone appena lanciato sul mercato al prezzo di 4.500 euro. L’attrice l’ha abbinata a un paio di anfibi da biker decorati con il motivo jacquard FF marrone e tabacco sui lati (prezzo 980 euro) e a un adorabile cappotto cammello.

Gli anfibi Fendi

Il ritorno del cappotto cammello

Il modello scelto da Miriam Leone è in cachemire ed è sempre firmato Fendi: ha l’abbottonatura monopetto, la linea dritta, il collo in piedi e un taschino sul petto. Sebbene il suo prezzo non sia “accessibile a tutti (è infatti di 5.500 euro), tanto è bastato all’attrice per imporre il capo must dell’autunno. I cappotti cammello hanno già spopolato negli scorsi anni e anche in questa stagione 2022 ritorneranno, rendendo chic e sofisticati anche gli outfit più casual e street. Che si scelga un modello lungo e dritto, una variante crop o avvitata, non importa, l’unica cosa che conta è che sia in un beige che va nel biscotto. In quanti prenderanno ispirazione da Miriam durante le prime serate fredde dell’autunno?