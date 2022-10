Miriam Leone cambia look col caschetto: l’autunno comincia col nuovo taglio di capelli Miriam Leone dà il via alla nuova stagione con un cambio hair look: ora ha i capelli corti.

A cura di Giusy Dente

"Una donna e l'energia di un taglio nuovo per la nuova stagione": con queste parole Miriam Leone ha mostrato a fan e follower il suo nuovo hair look. Di recente l'attrice ha stravolto più volte la chioma, sia per il desiderio personale di cambiare che per esigenze di copione. Stavolta si è recata dal parrucchiere di fiducia per darci un taglio e il risultato è piaciuto moltissimo.

I cambi look di Miriam Leone

Una delle trasformazioni più drastiche di Miriam Leone è stata il passaggio dal suo iconico rosso naturale al biondo. È stato necessario per interpretare al meglio, nel modo più aderente possibile all'originale, il ruolo di Eva Kant. Il film diretto dai fratelli Mainetti le è valso la candidatura come Migliore attrice con protagonista ai David di Donatello. Dopo le riprese è tornata agli amati capelli rossi, per poi stupire nuovamente tutti con un caschetto corto dalle sfumature dorate. Questo cambiamento è stato frutto di una decisione personale, da lei stessa motivata con queste parole: "Ho sempre donato i miei capelli ai miei personaggi con amore. Dopo tanti anni un taglio di capelli per me! Quelle piccole cose che facciamo solo per noi". E a proposito di personaggi: erano un'esigenza di copione le lunghe extension applicate questa estate, sul set di I leoni di Sicilia.

Miriam Leone coi capelli corti

L'attrice al momento sta lavorando su un set top secret: ha mostrato una foto dicendosi innamorata del nuovo progetto, di cui al momento non può svelare ancora nulla. Nella foto in questione ha i capelli ricci, scuri, raccolti sulla nuca e coperti da un foulard. La vera trasformazione, però, riguarda la vita al di fuori del set: l'attrice ha ulteriormente accorciato il caschetto corto realizzato mesi fa. Si è recata presso il salone di Davide Diodovich, che col nuovo hair cut le ha regalato un aspetto ancora più elegante e ordinato, ma al tempo stesso sbarazzino.