Miriam Leone cambia look: ora ha il caschetto corto con le sfumature bionde

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone è una delle protagoniste dell'estate 2022 e sui social è più attiva che mai. Vacanze in Sicilia, nuovi progetti lavorativi, look all'insegna del glamour: tra foto e Stories documenta regolarmente ogni suo impegno quotidiano. Di recente si è mostrata in un versione inedita, rivelando ai fan di "averci dato un taglio" per rinnovarsi con un tocco davvero rivoluzionario. Dopo essere tornata rossa qualche mese fa e aver applicato delle extension maxi per uno dei personaggi interpretati, ora ha cambiato registro e sfoggia un adorabile caschetto corto e con le sfumature dorate.

Il nuovo taglio di capelli di Miriam Leone

Erano anni che Miriam Leone portava i capelli di lunghezza media: anche quando si è fatta bionda per ricoprire i panni di Eva Kant, non ha mai rinunciato alla chioma lunga fino al décolleté. Nelle ultime ore, però, ci ha dato un taglio e lo ha rivelato sui social, dove ha condiviso dei selfie con un inedito caschetto leggermente scalato. Anche il colore sembra essere rinnovato: niente più rosso fuoco naturale, ora l'attrice sfoggia delle adorabili sfumature bionde sui toni del dorato che aggiungono un tocco luminoso al suo viso.

Miriam Leone col caschetto

Perché Miriam Leone ha tagliato i capelli

Perché Miram Leone ci ha dato un taglio netto? Lo ha spiegato lei stessa nelle prime immagini del nuovo taglio Nella didascalia, infatti, oltre a ringraziare il parrucchiere Davide Diodovich, ha anche scritto: "Ho sempre donato i miei capelli ai miei personaggi con amore … dopo tanti anni un taglio di capelli per me! Quelle piccole cose che facciamo solo per noi, quelle che non importa cosa pensino gli altri…rigenerarsi così che nuove gemme diventino nuovi fiori". Insomma, l'attrice si è voluta rinnovare sia dal punto di vista estetico che emotivo e lo ha fatto con un cambio drastico. In quanti prenderanno esempio da lei durante l'estate?