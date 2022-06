Miriam Leone torna a casa: sotto il sole della Sicilia brilla col costume dorato glitterato Miriam Leone è tornata per un paio di giorni a casa. Si è goduta il mare della sua amata Sicilia con uno scintillate costume color oro glitterato.

A cura di Giusy Dente

Non c'è niente di più bello che tornare a casa, nei posti dell'infanzia, quelli che ci hanno visti crescere e che in qualche modo raccontano di noi, quelli a cui sono legati ricordi importanti. Miriam Leone è molto legata alle sue origini, ama la sua terra e trascorrere del tempo alle pendici dell'Etna è un'occasione che si rivela sempre preziosa. Vive quei momenti con grande intensità, fa il pieno di energie positive, quelle che solo la Sicilia le riesce a dare. È abituata a viaggiare molto, ma tra un impegno e l'altro è riuscita a ritagliarsi un po' di tempo per godersi il sole e il mare della sua isola.

Miriam Leone fieramente etnea

Il mestiere di attrice e il titolo di più bella d'Italia hanno portato Miriam Leone a viaggiare tanto e a calcare palcoscenici e red carpet prestigiosi, in questi anni. Di recente ò'abbiamo vista elegantissima in black&white a Parigi a un evento targato Bvlgari e poi alla premiazione dei Nastri d'Argento con un outfit chic in total pink. Quando è a casa predilige la comodità, torna a uno stile essenziale, ma che esalta ancora di più la sua bellezza naturale. Poche ore fa era proprio in Sicilia: "Che fortuna essere nata a cresciuta qui, così, etnea. 48 ore nei luoghi della mia infanzia" ha scritto su Instagram, condividendo alcuni scatti della sua breve permanenza sull'isola. Si è goduta il sole della sua terra, l'azzurro del cielo e le acque cristalline del mare che così tanto ama.

Miriam Leone segue il trend del costume glitterato

I costumi glitterati sono sempre di tendenza d'estate: perfetti per non passare inosservati. Che si tratti di bikini, costume intero o trikini, è una scelta adatta a chi ama farsi notare, a chi cerca un look balneare colorato e trendy, ma non banale e per nulla noioso. Ne esistono in commercio di tantissimi tipi. L'ex Miss Italia ha scelto un modello intero sgambato con coppe triangolari e un anello al centro del seno: perfetto per brillare sotto il sole della sua terra.