Miriam Leone incanta alla serata di gala: look black and white con le rose sul seno C’era anche Miriam Leone alla serata di gala parigina organizzata da Bvlgari. L’attrice ha scelto un look black and white, audace ma elegante.

A cura di Giusy Dente

Miriam Leone indossa gioielli Bvlgari

Ne ha fatta di strada Miriam Leone, dai tempi di Miss Italia. Una volta ottenuta la fascia di più bella d'Italia si è dedicata alla passione per la recitazione, intraprendendo con successo la carriera di attrice. Di recente è stata tra le protagoniste dell’edizione 2022 dei David di Donatello: il ruolo di Eva Kant in Diabolik le è valso la candidatura come Migliore attrice con protagonista. Ha preso parte alla serata di premiazione assieme al marito: per i due è stato il primo red carpet di coppia. La 37enne ha sfoggiato un look elegante e raffinato, completato daigioielli preziosi in oro, diamanti e smeraldi di Bvlgari. Proprio di questa Maison sono anche i gioielli che sfoggia nel film (della collezione Serpenti). L'attrice ha preso parte ieri all'evento Bvlgari Eden: The Garden of Wonders.

Lo stile di Miriam Leone

Nonostante sia per tutti un'indiscussa icona di bellezza, Miriam Leone con questa parola ha un rapporto conflittuale. Come qualunque donna anche lei ha le sue insicurezze, le sue fragilità. Nonostante questo, la strada che sceglie sempre è quella dell'autenticità, della naturalezza: niente filtri per lei, niente ritocchini. L'attrice preferisce amarsi e accettarsi così com'è, piuttosto che adeguare la propria immagine a standard e stereotipi.

In ogni occasione l'attrice è sempre impeccabile e fa centro proprio perché non eccede: punta sull'eleganza, su uno stile ricercato e quasi da diva d'altri tempi, risultando chic e raffinata. Soprattutto nelle serate di gala e agli eventi, i suoi outfit sono sempre impreziositi da dettagli griffati.

Il nuovo look di Miriam Leone

Erano tantissime le celebrities all'evento Bvlgari Eden: The Garden of Wonders. Presenti, ovviamente, le testimonial del brand, tra cui Anne Hathaway: l'attrice ha osato con un paio di shorts gialli abbinati a un abito chemisier oversize, risultando trendy e chic insieme. C'erano anche Tina Kunakey e Vincent Cassel, Carla Bruni, Priyanka Chopra, Beatrice Venezi, Per l'occasione è volata a Parigi anche Miriam Leone. L'ex Miss Italia non poteva deludere le aspettative e ovviamente ha incantato tutti col suo charme. Ha scelto un look black and white: gonna midi nera, reggiseno bianco con rose sul seno, sandali color argento e pochette effetto metallizzato. A completare il look non potevano mancare i preziosissimi gioielli Bvlgari: orecchini, collana e bracciale. Solo una parola: incantevole.