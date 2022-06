Con gli shorts alla serata di gala: Anne Hathaway è regina di stile in giallo Chi ha detto che gli shorts possono essere indossati solo di giorno? Anne Hathaway all’evento Bvlgari dimostra il contrario ed è sempre chic.

A cura di Beatrice Manca

Anne Hathaway ha portato l'estate a Parigi: l'attrice è stata tra le protagoniste indiscusse dell'evento Bvlgari Eden: The Garden of Wonders. La Maison di alta gioielleria ha presentato all'ambasciata italiana la sua nuova collezione da sogno: in passerella anche Carla Bruni, che ha sfoggiato un collier ispirato a Parigi. In prima fila c'erano le testimonial del brand, tra cui Anne Hathaway, regina di stile in shorts e abito chemisier. Il colore scelto, il giallo limone, è sicuramente la tendenza dell'estate ma le ha causato un piccolo incidente di stile: accanto a lei era seduta la cantante Lisa, voce delle Blackpink, con un abito dello stesso colore!

Anne Hathaway con un collier Bvlgari

Anne Hathaway riscrive il dress code in shorts

L'attrice Anne Hathaway è una vera icona di stile. A Cannes ha lasciato tutti senza fiato sfilando come un angelo sul tappeto rosso, fasciata in un abito Giorgio Armani Privé con maxi fiocco. A Parigi invece ha deciso di osare con un colore brillante, il giallo limone, e di riscrivere il dress code presentandosi…in shorts! Tra molti abiti lunghi, strascichi e gonne vaporose Anne Hathaway ha scelto la semplicità di un abito chemisier oversize lasciato sapientemente sbottonato in modo da rivelare gli shorts coordinati. Il look, firmato Valentino, era completato da sandali mules color nudo e da uno spettacolare collier Bvlgari.

Anne Hathaway in Valentino

Anne Hathaway e Lisa vestite allo stesso modo

Semplice, raffinata, mai banale. Anne Hathaway non sbaglia un colpo in fatto di look e non ha paura di osare con il colore. La moda dell'estate 2022 punta tutto sui colori accesi, dal fucsia all'arancione: Anne Hathaway ha scelto il più originale (e impegnativo) giallo limone, senza prevedere che non sarebbe stata l'unica. Accanto a lei infatti era seduta la cantante thailandese Lisa, voce delle Blackpink, che ha indossato un completo con top e gonna a tubo giallo acceso. Il brand è diverso ma il colore è quasi identico: incidente risolto con un sorriso!