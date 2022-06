Miriam Leone trionfa ai Nastri d’Argento 2022: sul red carpet incanta in rosa con la gonna scintillante Miriam Leone è stata premiata come Miglior attrice di commedia con il film Corro da te ai Nastri d’Argento 2022. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo elegante e sofisticata sul red carpet con un adorabile look rosa scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera a Roma, per la precisione al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si è tenuta la 76esima edizione dei Nastri d'Argento, la cerimonia di premiazione attesissima nel mondo del cinema che ogni anno assegna gli ambiti riconoscimenti agli attori e ai registi che si sono distinti per talento. Tra i protagonisti dell'evento ci sono stati Pierfrancesco Favino (Migliore attore protagonista), Paolo Sorrentino (che si è aggiudicato 6 premi con È stata la mano di Dio), Teresa Saponangelo (Migliore attrice protagonista). A spopolare in fatto di stile, però, è stata Miriam Leone che, oltre a essere stata premiata come Miglior attrice di commedia per Corro da te, ha anche seguito il trend del total pink.

Il look total pink di Miriam Leone

Miriam Leone è tra le attrici più talentuose del nostro paese e non sorprende che sia stata tra le star premiate ai Nastri d'Argento 2022. Per un evento tanto ambito e atteso non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli, apparendo glamour, elegante e sofisticata sul red carpet. Da sempre tra le muse di Gucci, anche in quest'occasione si è affidata all'esuberanza della Maison di Alessandro Michele, che ha firmato per lei un adorabile look total pink, anche se in una delicata nuance cipria. L'attrice, sotto consulenza della stylist Claudia Scutti, ha abbinato una camicia di raso a maniche lunghe a una gonna interamente ricamata in cristalli.

Miriam Leone in Gucci

Miriam Leone con i décolleté bicolor

Per completare il tutto la Leone ha scelto degli accessori sempre firmati Gucci, dalla cintura a catena con motivo Horsebit a un paio di décolleté bicolor in nero e nude, un modello con il cinturino intorno alla caviglia e la punta total black. Non sono mancati i gioielli preziosi e scintillanti, tutti di Bvlgari, dagli orecchini pendenti a forma di serpente agli anelli in oro bianco e diamanti. Miriam ha inoltre puntato su un'acconciatura bon-ton, uno chignon basso e tiratissimo portato con la fila centrale che ha messo in risalto il viso dai lineamenti impeccabili. Insomma, ancora una volta la Leone ha dimostrato di essere una regina di stile: è proprio lei che si è aggiudicata il titolo di più glamour della serata.