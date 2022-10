Miriam Leone nel resort sul lago: outfit d’autunno con le parigine e il completo in maglia Sabato di relax per Miriam Leone, in un lussuoso resort sul lago di Garda. Col suo outfit autunnale ha fatto pienamente centro.

A cura di Giusy Dente

Miriam Leone si è concessa un giorno di risposo e ha condiviso coi follower alcune foto dal Lefay Resorts & Residences, lussuoso spazio sul lago di Larga dove prendersi una pausa dal caos cittadino e dagli impegni professionali. L'attrice è stata tra le protagoniste delle sfilate milanesi, dove si è imposta come una diva chic di grande eleganza. Ma sta anche lavorando sul set del suo prossimo film, un progetto top secret di cui ha svelato solo una foto, anticipando che la sta coinvolgendo parecchio. Presto i suoi fan potranno ammirarla ne "La guerra desiderata", dove recita accanto a Edoardo Leo: la black comedy uscirà nelle sale il 10 novembre. È invece prevista per la primavera 2023 l'uscita de "I leoni di Sicilia", che ha permesso alla 37enne di girare proprio nella sua terra: le riprese infatti si sono svolte a settembre in Sicilia, come ha testimoniato sui social entusiasta.

L'autunno di Miriam Leone

Miriam Leone questa estate ha lavorato molto sui set cinematografici, ma è riuscita a concedersi anche un po' di relax. Ha trascorso qualche giorno a Capri, ma ovviamente non ha saputo stare lontana dalla sua amata Sicilia, terra d'origine a cui è legatissima. Con l'arrivo dell'autunno, ha ripreso gli impegni di lavoro e ne ha approfittato anche per uno stravolgimento del look. Ha inaugurato la nuova stagione con un bob, un caschetto che i fan hanno apprezzato moltissimo, perfetto per la sua iconica e tanto amata chioma rossa.

La 37enne ha messo da parte i bikini, i look estivi e gli outfit vacanzieri, ma non manca mai di sfoggiare comunque uno stile chic e femminile, delicato e sofisticato. Per l'autunno ha rilanciato il twin set tanto in voga negli anni novanta, che dalla scorsa primavera è tornato prepotentemente alla ribalta, ma rivisitato in modi nuovi. Spopolano i modelli sexy e in versione mini: crop top o bralette abbinate a maglioncini con bottoni stretti e avvitati. insomma, tutt'altro che "effetto nonna"! Miriam Leone ha infatti scelto, per il suo outfit di inizio autunno, un completo in maglia color crema composto da bralette con ampia scollatura e maglioncino con fila di grossi bottoni e scollo a v. Lo ha abbinato a un paio di parigine a costine tono su tono: sono le calze lunghe che arrivano fin sopra al ginocchio, che possono dare un effetto bon ton o viceversa uno più sensuale. In questa versione autunnale Miriam Leone è più bella che mai.