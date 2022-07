Le vacanze italiane di Miriam Leone: incanta Capri col look da diva anni Sessanta Miriam Leone ha trascorso qualche giorno a Capri: dall’abito drappeggiato rosso per la sera al look balneare da diva, come sempre ha conquistato tutti.

A cura di Giusy Dente

Sono vacanze italiane, quelle di Miriam Leone, che parallelamente al relax tra spiaggia e mare sta portando avanti anche alcuni progetti di lavoro. Solo pochi giorni fa era sul set, dove ha stupito i fan con un look nuovo: dei capelli rossi extra long. L'ex Miss Italia ormai vanta una solida carriera nel mondo della recitazione, tra cinema e tv: al momento sta girando I leoni di Sicilia, presto si Disney+. Ecco il motivo della trasformazione, realizzata per motivi di copione. L'attrice ha comunque rinnovato il suo hair style sul serio, scegliendo di rinnovarsi anche nella vita di tutti i giorni: complice forse il caldo di queste settimane, ha deciso di darci un taglio, dunque al momento sfoggia un caschetto di media lunghezza con sfumature dorate tra le ciocche.

Miriam Leone diva a Capri

Dopo il meritato riposo sotto il sole della Sicilia, la sua amatissima terra, Miriam Leone è volata verso un'altra isola, più piccola ma ugualmente incantevole: si è recata a Capri per un evento. La 37enne ha indossato un abito midi firmato Alexander McQueen: si tratta di un vestito in polyfaille rosso e drappeggio asimmetrico, con scollatura quadrata sia sul décolleté che sulla schiena e con applicazioni oversize in metallo argentato.

Miriam Leone in Alexander McQueen

Sul sito ufficiale della Maison costa 4590 euro. Lo ha abbinato a scarpe dello stesso brand con punta punk. L'attrice è riuscita a concedersi anche qualche giorno di relax in yacht: impossibile non notare il suo look balneare da vera diva. L'attrice è dotata di un fascino e un'eleganza innate, qualità che l'hanno resa amatissima dal pubblico: ha conquistato tutti con umiltà, lavorando sempre sodo, ponendosi sempre con semplicità.

in foto: abito Alexander McQueen

La gita in barca a Capri è con un outfit anni Sessanta: bikini celeste con reggiseno a triangolo e culotte a vita alta, cappello beige a tesa larga e un'adorabile camicetta crop a quadretti, con nodo all'altezza del seno e ampie maniche lunghe, per proteggersi dal sole. Ha poi aggiunto un paio di occhiali da sole con la montatura spessa e bianca. Questo modello è il must dell'estate 2022: chiaramente ispirati a Audrey Hepburn, Grace Kelly e Brigitte Bardot, sono i più chic del momento e riportano immediatamente indietro nel tempo.

È come fare un tuffo nel mondo delle grandi dive del passato, che sfoggiandoli li hanno resi celebri. Da Prada a Versace, da Marni a Burberry, tanti brand li hanno inclusi nelle loro collezioni e tante celebrities li stanno mettendo nelle valigie delle vacanze. Anche Chiara Ferragni ne è una fan. Il look vintage di Miriam Leone è il più glamour di questa estate.