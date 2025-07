La rinascita di Miriam Leone: “Mai fatto sport, dopo la gravidanza cerco una nuova forma”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Diventare mamma è un'esperienza emozionante e stravolgente per ogni donna e non solo perché da un giorno all'altro ci si ritrova a prendersi cura del proprio bebè: fin dall'inizio della gravidanza il corpo cambia e le cose non cambiano neppure dopo il parto quando si dà il via all'allattamento. Spesso non si tratta di una cosa semplice da affrontare e lo sanno bene anche le star, che con l'inizio della maternità si ritrovano, proprio come tutte le neomamme, a dover fare i conti con smagliature, imperfezioni e chili di troppo. Miram Leone, da sempre estremamente sincera e spontanea con i followers, ha voluto raccontare a cuore aperto la sua esperienza con l'attività sportiva post-gravidanza: ecco le sue parole.

Il messaggio post gravidanza di Miriam Leone

Miriam Leone è sempre stata un'indiscussa icona di bellezza, basti pensare al fatto che all'inizio degli anni 2000 ha vinto Miss Italia, ma da quando è diventata mamma di Orlando ha visto il suo corpo cambiare in modo drastico. È per questo che oggi, volendo ritrovare una "nuova forma", si è data all'attività fisica. In un post social ha spiegato: "Non ho mai fatto sport in vita mia. Forse per paura del fallimento. Forse perché credevo poco in me stessa. Forse perché è andata così. Negli ultimi anni qualcosa era cambiato, ma non avevo ancora conquistato la costanza. Poi sono rimasta incinta e ho vissuto il mio corpo e i suoi cambiamenti con dolcezza e indulgenza. Ma dopo la gravidanza e più di un anno di allattamento ho ripreso a cercare una nuova forma, a cercare di capire chi e cosa fossi diventata e lo sport mi ha aiutata tantissimo …e così, da gennaio di quest’anno ho cominciato a dare forma alla mia nuova forma, di donna e di madre".

Miriam Leone: "È tutto in salita ma ogni piccolo passo è una grande gioia"

Attualmente Miriam Leone si dice ancora all'inizio di questo "nuovo cammino" ma è fiera dei risultati che ha raggiunto fino ad ora: dopo 7 mesi d'allenamento, a 40 anni, riesce a fare i push up senza ginocchia piegate. L'obiettivo del percorso sportivo? Ricostruire la sicurezza in se stessa dopo un periodo di grandi stravolgimenti come la gravidanza. Al momento si sta dedicando al corpo ma è cosciente del fatto che successivamente dovrà dare spazio alla cura della mente. "Sto trasformando i muri dove prima sbattevo la testa in scale. È tutto in salita, ma questa fatica è sacra e trasforma ogni piccolo passo, ogni piccola sudata, in una grande gioia", sono state queste le parole con cui l'attrice ha concluso il post, infondendo forza e fiducia a tutte le neomamme che si trovano nella sua stessa situazione e che non hanno paura di rinascere.