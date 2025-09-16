Andrea Delogu, fare pace col corpo che cambia: “Lo amo tantissimo, ma a volte rosico”

La conduttrice si sta allenando i per Ballando con le Stelle. Ha condiviso la sua esperienza, cercando di dare un messaggio positivo, di amore verso se stessi.

Andrea Delogu è alle prese con la preparazione per Ballando con le Stelle: è nel cast della nuova edizione, dove è stata accoppiata col ballerino Nikita Perotti. Lo show richiede molto impegno, dal punto di vista fisico e mentale, visto che coinvolge non professionisti della danza: bisogna allenarsi molto, esercitarsi con la memoria per fissare i passi in poco tempi, entrare velocemente in sintonia col partner, riuscire a comunicare col pubblico attraverso il corpo. La conduttrice ha accettato la sfida e si sta quindi cimentando con questa nuova avventura. Le prove in vista del programma sono cominciate già da diversi giorni: lei si sta sottoponendo a una rigorosa preparazione atletica, per sentirsi al meglio nel suo corpo. Ha condiviso con fan e followr questo aspetto, aprendosi in merito al suo rapporto col cibo e lo specchio.

Andrea Delogu e il rapporto col cibo

Andrea Delogu sui social sta testimoniando la sua preparazione in vista della prima puntata di Ballando con le Stelle. Sembra entusiasta di questa nuova avventura, che non è solo un progetto lavorativo: la sta vivendo come qualcosa di più importante, in cui si sente particolarmente coinvolta proprio come persona. Ecco perché si sta impegnando così tanto. Per dare il meglio di sé sta lavorando a 360 gradi sul suo corpo, sia attraverso gli allenamenti che sul fronte dell'alimentazione. Questo è per lei un tasto dolente, per certi versi e ha spiegato perché, affrontando la questione. La conduttrice ha ammesso di non essere una di quelle ragazze "fortunate", che possono contare su un metabolismo veloce.

Il suo, intorno ai 36 anni, è drasticamente rallentato, costringendola a prestare molta attenzione al cibo: "Sono a dieta da allora: conto i carboidrati, evito totalmente i cibi processati. Ci sono periodi dove mi sfondo di cibo, dove magari non sto serena e trovo sfogo lì" ha raccontato. A questo regine affianca anche un rigoroso allenamento: "Due o tre volte a settimana in modo assolutamente non costante". Ha fatto pace con tutto questo: "È un patto continuo col mio senso di colpa. Ma se non mi lasciassi andare ogni tanto non so come farei, ma sono consapevole che finito quel giorno o quei giorni, dovrò mettermi sotto per tornare a stare al meglio. Credo che sia capitato a tutte superati i 40".

Lei a questo giro di boa dell'età ha dedicato un intero spettacolo teatrale, proprio incentrato sui cambiamenti di questa fase della vita, sulle nuove consapevolezze che si maturano. Lei, per esempio, oggi è una donna che ha smesso di rincorrere stereotipi e approvazione, si piace per ciò che è così com'è e non ha alcuna intenzione di scusarsi per questo. Lo ha ammesso anche nel suo ultimo post, dedicato all'allenamento a cui si sta sottoponendo in questo particolare momento. "Non mi lamento: il mio corpo è questo da qualche anno, lo amo tantissimo, ma rosico a volte. Ingrasso dalla vita in giù, mai distribuito, solo settoriale".

Come si sta allenando Andrea Delogu

Andrea Delogu sta trascorrendo molto tempo in palestra e in sala prove, in vista di Ballando con le Stelle. Questo la sta rendendo più forte fisicamente e mentalmente, riscontrando molti benefici. Ha spiegato di sentirsi meglio col suo corpo, di vedersi più tonica e di sentirsi più forte: "È bellissimo allenarsi così, un'occasione più unica che rara se non sei un'atleta". Sa benissimo che questo ritmo non potrà portarlo avanti per sempre, ma per ora ha intenzione di prendere tutto ciò che di bello e buono questa esperienza può regalare, mettendoci a sua volta tutto il massimo a disposizione, in termini di tempo, dedizione, costanza.

Ha ammesso serenamente: "Finito tutto cercherò di mantenere il ritmo, ma oggettivamente non è umano. Per 4 mesi essendo un impegno lavorativo a tutti gli effetti sai che non puoi mollare, ma a regime normale non avrò mai la costanza e il tempo di spingere così tanto. Magari troverò il modo di non abbandonare tutto, vedremo. Ma per ora mi godo questo cambiamento".

Andrea Delogu | Foto Pamela Rovaris

La conduttrice raccontando la propria esperienza ha voluto dare un messaggio positivo, senza buonismi: ha fatto capire che per raggiungere i propri obiettivi servono molti sforzi, sacrifici, rinunce, ma è consapevole che non tutti abbiano le stesse possibilità. Ha voluto ugualmente provare a essere d'ispirazione, concludendo: "Molte di voi tra lavoro e famiglia è chiaro che non potranno trovare uno spazio ampio per fare sport, ma se c'è uno spiraglio di tempo libero per del movimento, fatelo".