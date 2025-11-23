Andrea Delogu rivela a chi ha rubato il vestito che ha indossato a Ballando con le Stelle

“Nella vita e in tv mi ruba i vestiti”: Andrea Delogu è stata accusata di furto! Ha sottratto a un’amica il vestito a righe indossato a Ballando con le Stelle.

Ballare si sta rivelando una terapia, per Andrea Delogu. Dopo la tragica morte del fratello Evan appena 18enne, in un incidente stradale e la conseguente pausa dal piccolo schermo, è tornata a Ballando con le Stelle, il programma che la vede tra i concorrenti in coppia con Nikita Perotti. Milly Carlucci, da sempre padrona di casa dello show, ha rispettato i tempi del lutto e l'ha poi riaccolta in gara, dove sta brillando per talento, grazia e professionalità. La coppia piace molto sia ai giudici che al pubblico ed è impossibile non notare il loro affiatamento. Nella classifica della nona puntata hanno chiuso in quarta posizione. Si sono cimentati, in apertura, con un ballo significativo. A distanza di alcune ore la ballerina ha ammesso di aver sottratto a un'amica il vestito usato per l'esecuzione!

A chi ha rubato il vestito Andrea Delogu nella nona puntata di Ballando con le Stelle

La nona puntata ha visto la coppia composta da Andrea Delogu e Nikita Perotti destreggiarsi con grande disinvoltura, nelle prove della gara. In apertura di puntata a tutti è stato chiesto di eseguire una coreografia capace di raccontare un momento doloroso della vita dei concorrenti, un momento di svolta. Andrea Delogu ha scelto di far coreografare al suo maestro un suo spaccato di vita particolare: gli anni trascorsi nella comunità di San Patrignano, dove è nata e cresciuta per poi fare l'ingresso nella vita "normale", una volta che i genitori si erano disintossicati.

L'esecuzione intensa e commovente è piaciuta molto. I due sono sempre più affiatati e complici, una sintonia che potrebbe andare oltre il legame professionale. Per il passo a due hanno indossato un denim look coordinato. Il vestito della ballerina, però, non era una novità all'interno del programma. L'altarino è stato svelato da lei stessa e da Ema Stokholma, che sui social ha detto per prima la verità!

Le due sono molto più che colleghe: sono infatti legate da un solido rapporto di amicizia da molti anni. La speaker era tra l'altro presente in studio, durante la diretta di Ballando con le Stelle, in quanto inviata di Rai Radio 2. Proprio Ema Stokholma è stata a sua volta concorrente dello show nel 2022, dove si è classificata al terzo posto in coppia con Angelo Madonia. E in una delle puntate aveva indossato il vestito poi riproposto da Andrea Delogu ieri sera.

Si tratta di un vestito con righine bianche su sfondo azzurro, spalline sottili, scollatura rettangolare, gonna asimmetrica con frange laterali. "Nella vita come in tv mi ruba i vestiti" ha scritto Ema Stokholma con ironia. L'amica Andrea Delogu le ha fatto eco su Instagram rivelando: "Che si sappia che per metterlo me lo hanno dovuto accorciare di 10 cm".