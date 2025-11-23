Ballando con le stelle 2025, Nancy Brilli eliminata: la classifica dopo la nona puntata

La nona puntata di Ballando con le stelle è terminata con l’eliminazione della coppia formata da Nancy Brilli e Filippo Zara. La coppia vincitrice di puntata, invece, è stata quella formata da Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca.

Si è chiusa con l'eliminazione di Nancy Brilli la nona puntata di Ballando con le Stelle, in onda il 22 novembre. Il programma di Rai1 perde quindi un'altra coppia di concorrenti, che potrà presto provare a rientrare grazie al ripescaggio, previsto per l'undicesima puntata di questa edizione. Una serata, quella del 22 novembre, divisa in due manche differenti e quindi con due esibizioni per singola coppia. L'appuntamento con Ballando con le Stelle è stato segnato da diversi momenti, in particolare lo scontro tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli e il confronto di quest'ultima con Barbara D'Urso, dopo l'esibizione con Pasquale La Rocca. Ma andiamo a vedere quale è stato l'esito della puntata, con la classifica e la sfida finale.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 15 novembre

A dovere abbandonare la gara dopo la puntata andata in onda il 22 novembre è stata Nancy Brilli. L'attrice era in gara con il maestro Filippo Zara, subentrato all'infortunato Carlo Aloia. Brilli, finita in fondo alla classifica al termine della sua esibizione, è andata al ballottaggio insieme a Rosa Chemical (che balla insieme alla maestra Erica Martinelli) ed è uscita sconfitta dallo scontro al televoto, che ha premiato con il 67% dei voti la coppia sfidante.

L'attrice ha dovuto abbandonare la gara ma i giochi non sono ancora chiusi: avrà l'opportunità di rientrare in gioco grazie al ripescaggio previsto per l'undicesima puntata. A vincere la puntata è stata, invece, la coppia formata da Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca.

La classifica dopo la nona puntata

La classifica finale – che non tiene conto dei voti espressi dal pubblico a casa attraverso il televoto – è risultata essere così composta: