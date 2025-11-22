Nancy Brilli insofferente a Selvaggia Lucarelli a Ballando: “Quanto rompi, hai detto una boiata”

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli a Ballando dopo l’esibizione con il maestro Filippo Zara. Il botta e risposta tra l’attrice e la giurata: “C’era pochissima allegria, era davvero brutto”, “Quanto rompi”.

Nancy Brilli continua il suo attacco alla giuria a Ballando con le Stelle. L'attrice ha lamentato nel corso delle settimane di soffrire in modo particolare l'atteggiamento di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che reputa "maligni". Lo scontro in puntata dopo l'esibizione con Filippo Zara: "C'era molta incoscienza e pochissima allegria, era davvero brutto".

L'esibizione di Nancy Brilli e il parere dei giudici

"Mi sorprende la mia reazione, perché i loro giudizi mi stanno così infastidendo?", ha detto Nancy Brilli nella clip che precede l'esibizione. Sono settimane che l'attrice lamenta questo clima di tensione che si crea da parte dei giudici che, a detta sua, non le sta permettendo di godersi questa esperienza con la spensieratezza che meriterebbe. Di fatti, dopo essersi esibita in una samba con il suo maestro Filippo Zara, Brilli ha risposto a tono al commento della giornalista.

L'intervento di Selvaggia Lucarelli e la reazione dell'attrice

"C'era molta incoscienza e pochissima allegria, era davvero brutto", ha commentato Lucarelli. Un giudizio che ha lasciato l'amaro in bocca a Nancy Brilli, che è subito intervenuta dicendo: "Selvaggia, quanto rompi, era molto allegro, hai detto una boiata". La giurata ha ribattuto prontamente, spiegando le motivazioni del suo commento: "Io avevo visto una crescita, ma poi ripiombi in questa zona grigia della classifica da cui poi non esci più". Che l'esibizione della concorrente non si sia distinta particolarmente è stata però un dato di fatto, visto che anche Mariotto le ha contestato di essere "scivolata di nuovo nell'approssimativo". A rincarare la dose ci hanno pensato anche Fabio Canino, che ha trovato i passi di Brilli "non conclusi, come se fossero accennati e mai compiuti" e anche da Caroline Smith, secondo cui l'attrice era sempre "troppo in anticipo".