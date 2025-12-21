Andrea Delogu toglie le scarpette da ballo: tacchi e tubino a Domenica In con Nikita Perotti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Domenica In 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I vincitori di Ballando con le Stelle 2025 sono stati ospiti d'onore di Domenica In, in apertura di puntata. Mara Venier ha accolto in studio Andrea Delogu e Nikita Perotti, reduci da una serata davvero speciale, che faranno fatica a dimenticare. Al termine di una gara intensa e combattuta, la coppia ha alzato la fatidica coppa, classificandosi al primo posto. Al secondo posto Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, anche loro coppia amatissima sin dall'inizio: hanno ricevuto sostegno sia dal pubblico che dalla giuria, imponendosi per un talento fuori dal comune.

Ma alla fine la grinta, la determinazione e la connessione di Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno avuto la meglio. Puntata dopo puntata, coreografia dopo coreografia hanno dimostrato sintonia non solo nel ballo, ma anche sul piano umano. Anche a Mara Venier hanno confermato di essere molto legati l'uno all'altra e di sentirsi fortunati ad essersi trovati. Il contesto televisivo per loro si è aperto a qualcosa di più, diventando amici nella vita vera. Ma solo amici! In un primo momento si pensava che stessero insieme, ma lo hanno smentito. Sembra anzi che la conduttrice abbia una relazione con Alessandro Marziali.

Per l'intervista, la prima ora che l'avventura a Ballando con le Stelle è finita, Andrea Delogu ha scelto un look fiammante: un tubino strapless aderente rosso fuoco. Ha abbinato un paio di décolleté con tacco a spillo alto, che a un certo punto ha anche sfilato mostrando il piede nudo. Incalzata dalla padrona di casa, infatti, voleva far vedere i progressi fatti nella postura del piede e della gamba, insegnamenti che ha appreso grazie al maestro Nikita Perotti, che le ha fatto tantissime correzioni sin dall'inizio, per darle la giusta impostazione corporea nei movimenti.

Ora per loro comincia un nuovo capitolo, sia di vita che professionale. In entrambi i casi, saranno insieme. Oltre a volersi frequentare al di fuori del programma, infatti, continueranno a lavorare insieme. Andrea Delogu ha annunciato che il ballerino farà parte del cast fisso di La porta magica, il programma che conduce su Rai2: "Perché ha talento e merita un’opportunità".