stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Francesca Fialdini, la gonna si sfila all’ultimo ballo ma non si scompone: secondo posto con Giovanni Pernice

Ballando con le Stelle 2025 si è chiuso con la vittoria della coppia Andrea Delogu – Nikita Perotti. Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Giusy Dente
65 CONDIVISIONI
Immagine

La finale di Ballando con le Stelle 2025 è stata una delle più agguerrite di sempre: la gara è stata portata avanti da coppie molto competitive, tutte decise a portare a casa la vittoria. Alla fine il podio si è chiuso con Fabio Fognini e Giada Lini al terzo posto, ex aequo con Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Al primo posto Andrea Delogu e Nikita Perotti, al secondo Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Coerenti col loro percorso di questi mesi, abbastanza tortuoso, anche nell'ultima esibizione non è mancato l'imprevisto!

I due hanno avuto un percorso difficile all'interno del programma, ma senza dubbio sono stati tra i più apprezzati, ottenendo ampi consensi di giuria e pubblico in ogni puntata. Il talento della conduttrice ha stupito tutti, perché è riuscita, contro ogni previsione, a lasciarsi completamente andare svelando una parte di sé che nessuno immaginava. Nelle coreografie ha stupito proprio per la disinvoltura, la leggiadria, l'eleganza che è riuscita a emanare, impegnandosi in modo molto professionale, sempre focalizzata sull'obiettivo. E effettivamente lo ha centrato, in un percorso fatto sì di complimenti ma anche di ostacoli: l'infortunio che l'ha costretta a fermarsi, il cosiddetto "lastra gate" e le battute al vetriolo degli altri concorrenti.

Immagine

Sul ring finale se la sono vista contro Andrea Delogu e Nikita Perotti, altra coppia che ha fatto molto parlare e che ha conquistato i cuori sia del pubblico che della giuria. Nella sfida decisiva, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno riproposto un Jive sulle note di Svalutation seguito da un valzer. Questa esecuzione ha richiesto un cambio look: scarpe diverse e una gonna al posto dei pantaloni. Proprio la gonna è stata protagonista di un inconveniente poco dopo, quando è stata la volta di un moderno sulle note di The show must go on.

Leggi anche
Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle dopo l’incidente: il tutore è di raso scintillante come l'abito

Purtroppo infatti, proprio sulle note finali, durante una presa la gonna si è sfilata, rimanendo avvolta attorno al braccio del ballerino, che prontamente è riuscito a sfilarla, lanciandola fuori scena con un gesto deciso. La conduttrice non si è lasciata intimorire: ha concluso la coreografia in body, mostrando una comprensibile smorfia amareggiata solo alla fine. "Abbiamo perso anche la gonna, ma la recupereremo" ha detto Milly Carlucci, accortasi dell'inconveniente. L'indumento è stato restituito poco dopo alla legittima proprietaria. Come dice il titolo della canzone, rivelatasi proverbiale: lo spettacolo deve sempre andare avanti.

Immagine

Si sono dovuti accontentare del terzo gradino del podio Fabio Fognini e Giada Lini ex aequo con Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Niente coppa (e neppure coppetta, come aveva ironizzato lui stesso) per Filippo Magnini! L'esibizione del nuotatore con Alessandra Tripoli è stata una di quelle che ha creato più caos: il pubblico non ha apprezzato la severità di alcuni giudici nei loro confronti. Scintille anche tra la giuria e la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla: non hanno soddisfatto le alte aspettative nei loro confronti. Sono riusciti ad arrivare alla serata finale anche Rosa Chemical e Erica Martinelli, riammessi grazie alla Wild Card di Matteo Addino.

Moda e lifestyle
65 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Salute
e benessere
Quali sono i cibi “nemici” della pelle durante le abbuffate natalizie
Influenza, infettivologo: "La vaccinazione rimane la strategia più efficace"
Influenza, infettivologo: "La vaccinazione rimane la strategia più efficace"
Acne tra i giovani, il dermatologo: "Vera sofferenza psicologica"
Acne tra i giovani, il dermatologo: "Vera sofferenza psicologica"
Come proteggere la pelle d'inverno, il dermatologo: "Il riscaldamento causa stress"
Come proteggere la pelle d'inverno, il dermatologo: "Il riscaldamento causa stress"
Quanto riesci a stare in plank? Il tempo rivela la tua età biologica
Quanto riesci a stare in plank? Il tempo rivela la tua età biologica
Microplastiche, biologa spiega l'effetto sul corpo e cosa evitare
Microplastiche, biologa spiega l'effetto sul corpo e cosa evitare
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views