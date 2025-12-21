Francesca Fialdini, la gonna si sfila all’ultimo ballo ma non si scompone: secondo posto con Giovanni Pernice

La finale di Ballando con le Stelle 2025 è stata una delle più agguerrite di sempre: la gara è stata portata avanti da coppie molto competitive, tutte decise a portare a casa la vittoria. Alla fine il podio si è chiuso con Fabio Fognini e Giada Lini al terzo posto, ex aequo con Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Al primo posto Andrea Delogu e Nikita Perotti, al secondo Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Coerenti col loro percorso di questi mesi, abbastanza tortuoso, anche nell'ultima esibizione non è mancato l'imprevisto!

I due hanno avuto un percorso difficile all'interno del programma, ma senza dubbio sono stati tra i più apprezzati, ottenendo ampi consensi di giuria e pubblico in ogni puntata. Il talento della conduttrice ha stupito tutti, perché è riuscita, contro ogni previsione, a lasciarsi completamente andare svelando una parte di sé che nessuno immaginava. Nelle coreografie ha stupito proprio per la disinvoltura, la leggiadria, l'eleganza che è riuscita a emanare, impegnandosi in modo molto professionale, sempre focalizzata sull'obiettivo. E effettivamente lo ha centrato, in un percorso fatto sì di complimenti ma anche di ostacoli: l'infortunio che l'ha costretta a fermarsi, il cosiddetto "lastra gate" e le battute al vetriolo degli altri concorrenti.

Sul ring finale se la sono vista contro Andrea Delogu e Nikita Perotti, altra coppia che ha fatto molto parlare e che ha conquistato i cuori sia del pubblico che della giuria. Nella sfida decisiva, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno riproposto un Jive sulle note di Svalutation seguito da un valzer. Questa esecuzione ha richiesto un cambio look: scarpe diverse e una gonna al posto dei pantaloni. Proprio la gonna è stata protagonista di un inconveniente poco dopo, quando è stata la volta di un moderno sulle note di The show must go on.

Purtroppo infatti, proprio sulle note finali, durante una presa la gonna si è sfilata, rimanendo avvolta attorno al braccio del ballerino, che prontamente è riuscito a sfilarla, lanciandola fuori scena con un gesto deciso. La conduttrice non si è lasciata intimorire: ha concluso la coreografia in body, mostrando una comprensibile smorfia amareggiata solo alla fine. "Abbiamo perso anche la gonna, ma la recupereremo" ha detto Milly Carlucci, accortasi dell'inconveniente. L'indumento è stato restituito poco dopo alla legittima proprietaria. Come dice il titolo della canzone, rivelatasi proverbiale: lo spettacolo deve sempre andare avanti.

Si sono dovuti accontentare del terzo gradino del podio Fabio Fognini e Giada Lini ex aequo con Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Niente coppa (e neppure coppetta, come aveva ironizzato lui stesso) per Filippo Magnini! L'esibizione del nuotatore con Alessandra Tripoli è stata una di quelle che ha creato più caos: il pubblico non ha apprezzato la severità di alcuni giudici nei loro confronti. Scintille anche tra la giuria e la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla: non hanno soddisfatto le alte aspettative nei loro confronti. Sono riusciti ad arrivare alla serata finale anche Rosa Chemical e Erica Martinelli, riammessi grazie alla Wild Card di Matteo Addino.