Francesca Fialdini costretta a fermarsi a Ballando, infortunio al piede: “Triste e amareggiata, non so se tornerò”

Francesca Fialdini ha avuto un infortunio al piede destro. Una delle concorrenti più promettenti di Ballando con le stelle si è vista costretta a frenare la sua corsa verso la vittoria. In pista si è detta triste e amareggiata: “Non so se tornerò”.

Incidente di percorso per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Nel corso della puntata di Ballando con le stelle di sabato 1 novembre, Milly Carlucci ha fatto sapere che la concorrente ha avuto un infortunio. La coppia si è presentata regolarmente alle prove fino a venerdì sera: "Francesca purtroppo alla fine del numero ha sentito un dolore e si è infortunata il piede destro". Dopo i controlli di rito, l'amara scoperta: "C'è un'infrazione che dovremo approfondire, attualmente non può proprio poggiare il piede. Dovrà mettere uno di quei tutori in cui si cammina appoggiati sul tallone". L'infrazione è una frattura incompleta di un osso del piede.

L'infortunio, dunque, è avvenuto venerdì sera e le visite si sono tenute sabato mattina. Milly Carlucci ha commentato: "Siamo nell'emergenza", proprio perché – appunto – la vicenda è accaduta da poche ore. Tuttavia, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno voluto presentarsi in pista per restare in gara. Comprensibilmente, la coppia ha potuto fare davvero pochissimo. Poi Francesca si è messa seduta e ha ascoltato il parere della giuria. Carolyn Smith si è detta molto dispiaciuta per quanto accaduto alla concorrente. Poi si è confrontata con gli altri giurati: "Quello che abbiamo visto non è valutabile. Diamo zero". Eccetto Ivan Zazzaroni che ha deciso di darle 2.

Francesca Fialdini ha espresso la sua delusione per l'accaduto: "C'è amarezza, c'è anche un po' di tristezza ma nelle giuste proporzioni. Abbiamo fatto un lavoro durissimo tutta la settimana, è stato divertente, ci abbiamo messo dentro tanta energia. È andata così". E ha concluso: "Non so se tornerò. Non si sa. Sono ottimista e ci spero, ma nel caso lasciatemi fare una cosa". Così, ha cantato E se domani, canzone preferita di Guillermo Mariotto. Milly Carlucci l'ha rassicurata: "Non so come, ma tornerai su questa pista".