Fabio Fognini punzecchia Francesca Fialdini: “Ma ti sei fatta male o no?” e lei svela la frase che l’ha ferita

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I protagonisti di Ballando con le stelle sono stati ospiti della puntata di Porta a Porta trasmessa il 16 dicembre. La finale è ormai vicina. Sabato 20 dicembre conosceremo il vincitore. Tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini non è mancato un frizzante scambio di battute con riferimento al lastra gate. Nonostante i grandi sorrisi e le rassicurazioni che tutto sia ormai stato risolto, non è mancata una frecciatina al vetriolo.

Bruno Vespa ha rimarcato come Fabio Fognini non credesse all'infortunio di Francesca Fialdini. Quest'ultima, allora, ha spiegato, che non immaginava che l'accaduto assumesse le proporzioni che poi ha avuto. Tuttavia, ci ha tenuto a svelare la frase del concorrente da cui si sarebbe sentita più ferita:

L'ho sempre vissuta ridendo e scherzando, quello che è successo dopo è stato un effetto che non avrei mai immaginato. Però solo una frase mi aveva ferito: "Qui tutti pensiamo che tu non abbia niente. Non te lo dicono perché non hanno il coraggio, io almeno ho il coraggio di farlo".

Dunque, a suo dire, Fognini avrebbe detto che tutti i suoi compagni di avventura erano certi che non si fosse infortunata davvero. Fialdini ha aggiunto che da tre settimane ormai non chiudeva occhio proprio per il dolore che avvertiva alle costole. Per questo le parole del tennista sono state difficili da accettare per lei: "Chi ha avuto questo problema lo sa che le costole sono faticose da gestire, io ci sono rimasta male".

Battute al vetriolo tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini. Il tennista ha assicurato a Bruno Vespa: "Abbiamo chiarito". Poi, però, ha aggiunto con il sorriso sulle labbra: "Ma ti sei fatta male o no alla fine? Non abbiamo capito, visto che sei in finale". Francesca Fialdini è scoppiata a ridere, ma ha replicato subito dopo in modo altrettanto piccato: "Ma la mia domanda è, se ti portassi le lastre, tu le sapresti leggere?". Fabio Fognini ha tagliato corto: "Io sono nato dottore".