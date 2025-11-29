Fabio Fognini liquida il lastra-gate di Ballando con le stelle: “Credo di aver chiarito tutto”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alla fine il lastra-gate si riduce a un chiarimento di pochi secondi, con le scuse di Fabio Fognini a Frnacesca Fialdini. A Ballando con le Stelle si chiude in un batter d'occhio il caso scoppiato nelle scorse ore tra i corridoi del programma del sabato sera di Rai1. Ad aprire le danze è stato Alberto Matano, intervenuto subito dopo l'esibizione di Fabio Fognini e Giada Lini, decidendo di mettere immediatamente in pista la vicenda: "Anche io sono qui da un po' di anni e non era mai successo che un infortunio venisse messo in dubbio. È cominciata la caccia a chi è stato e quindi vorrei capire da Fabio cosa sia accaduto".

Le scuse di Fabio Fognini a Francesca Fialdini

Fognini, che aveva già spiegato parzialmente quanto successo nelle scorse ore, ha approfittato per ribadire la questione senza troppo imbarazzo, raggiungendo la stessa Fialdini seduta in platea. Accomodandosi vicino a lei, l'ex tennista ha detto: "Io, da ex sportivo, ho parlato con lei e credo di aver chiarito tutto. Penso lei abbia capito e ho fatto le mie scuse a lei, è stato un equivoco e l'ho spiegato". Quindi un bacio tra i due e la pace sancita in un momento brevissimo che non ha lasciato spazio al minimo dibattito in trasmissione, per certi versi bruciando quello che poteva essere uno dei blocchi principali della puntata di questa sera.

Le parole di Francesca Fialdini a Fanpage sul "lastra-gate"

A chiarire le cose dal suo punto di vista era stata la stessa Fialdini, nelle scorse ore, attraverso un'intervista a Fanpage: "Questa situazione è assurda e anche un po' ridicola. So sicuramente chi non è stato, Andrea Delogu e Paolo Belli, le persone più rispettose nei miei confronti, ma non so da chi è nato tutto. La prima a riferirmelo è stata Milly Carlucci, mi ha spiegato che qualcuno non credeva al mio infortunio e mi ha suggerito di pubblicare il video del referto, per questo ho scelto di farlo. Nessuno mi ha parlato direttamente, solo battute accennate sul mio stato di salute, ma come dice il detto ‘scherzando si dice la verità'".

Fialdini potrebbe tornare a giocarsi la possibilità di vincere questa edizione di Ballando con le Stelle nelle prossime settimane, sfruttando il ripescaggio cui è stata costretta dopo l'infortunio che l'ha messa K.O. nelle scorse settimane, obbligando lei e Giovanni Pernice al ritiro.