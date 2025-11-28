Francesca Fialdini: “A Ballando situazione assurda ma nessuno me ne parla in faccia. È stata Milly ad avvisarmi”

Francesca Fialdini ha raccontato a Fanpage.it la verità sul ‘lastra gate’ a Ballando con le Stelle: “Questa situazione è assurda e ridicola, non so da chi siano partite le voci. Me le ha riferite Milly per prima”. La concorrente ha poi fatto chiarezza sul suo infortunio, svelando se tornerà in gara.

Francesca Fialdini non vuole arrendersi ed è intenzionata a tornare in gara a Ballando con le Stelle 2025 dopo il recente infortunio. "Sono in ripresa, farò di tutto per tornare", ha raccontato a Fanpage.it. Nelle scorse settimane si è fatta male al piede e fratturata quattro costole ed è stata costretta a ritirarsi dal programma ormai a poche puntate dalla finale. La concorrente e conduttrice di Da Noi.. A Ruota Libera ha poi raccontato la sua verità sul "lastra gate", il caso nato intorno alle sue condizioni di salute dopo che alcuni colleghi hanno insinuato che fingesse: "Questa situazione è assurda, non so da chi siano partite le voci. Me le ha riferite Giovanni Pernice". Milly Carlucci ha parlato di un "vivace confronto con Fabio Fognini", nome che aveva anticipato Fanpage.it, ma il diretto interessato ha smentito di aver chiesto gli esami.

Come stai dopo l’infortunio?

Sono in ripresa. I risultati delle ultime lastre sono incoraggianti, il piede va sempre meglio e si sta riformando il callo per le costole. Anche il buonumore è tornato dopo 20 giorni ferma, proprio sul più bello della gara.

Hai raccontato che alcuni colleghi non credono nel tuo infortunio. A chi ti riferisci?

Questa situazione è assurda e anche un po' ridicola. So sicuramente chi non è stato, Andrea Delogu e Paolo Belli, le persone più rispettose nei miei confronti, ma non so da chi è nato tutto. La prima a riferirmelo è stata Milly Carlucci, mi ha spiegato che qualcuno non credeva al mio infortunio e mi ha suggerito di pubblicare il video del referto, per questo ho scelto di farlo. Nessuno mi ha parlato direttamente, solo battute accennate sul mio stato di salute, ma come dice il detto ‘scherzando si dice la verità'.

Pensi che sia perché ti temono?

È evidente, perché altrimenti che cosa gli importerebbe di me? Mi parlano alle spalle e non direttamente, molte cose le dicono senza rendersi conto della presenza di Giovanni (Pernice, ndr). Lui fa parte del mio team e me le riferisce. Gli ho chiesto da chi venissero le voci, ma la sua risposta è stata "non ha importanza, sono più o meno tutti".

Ci sei rimasta male?

Sì, però so anche dare il giusto peso alle cose, i hanno dato ancora più voglia di riprovarci. Più mi dicono che fingo e che non ce la farò mai, più io non mollo. Lo scorso sabato sera ero tra il pubblico e, siccome il piede sta migliorando, ho indossato un paio di tacchi alti e ho sfilato davanti a tutti. Mi sono sentita dire frasi come "Ah ma allora stai bene, vedi che non hai un ca**ò?".

Tornerai in gara a Ballando con le Stelle?

Non so ancora quando e se tornerò. Io sto facendo di tutto per rientrare, sedute di fisioterapia al mattino e al pomeriggio. Se i risultati saranno incoraggianti, alla fine di questa settimana proverò a ballare solo con le gambe, senza muovere la parte alta del corpo. Vorrei riuscire a provare il ripescaggio.

Per il pubblico sei una delle favorite alla vittoria fin dalle prime puntate. Hai percepito questa sensazione?

Ho avuto la sensazione che il pubblico mi volesse veramente bene quando mi ha votato per la coreografia in cui ero ‘zoppa', anche se questo non vuol dire che mi aspetteranno. Quando ti ritiri dalla gara il rischio è che si affezionino a qualcun altro, fa parte del gioco.

I giudici valutano solo la performance o sono influenzati anche dalla persona che hanno davanti?

Rispondono al loro ruolo. C'è chi valuta di più la tecnica, come Caroline Smith, mentre chi si concentra più sulla personalità del ballerino. Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, dal mio punto di vista, tengono soprattutto conto di quanto racconti di te durante la coreografia. Quando non sei del tutto te stesso, allora non sei vincente. A Ballando cadono tutte le maschere.

Non credi che ci sia un ‘accanimento' nei confronti di Barbara D'Urso da parte della giuria, soprattutto di Selvaggia Lucarelli?

Non ho avuto questa percezione, le accuse non ci sono state. Noi conosciamo Barbara come una grandissima professionista di televisione, ma se entri in uno show e non fai quello che ti stanno chiedendo, devi fare un passo indietro. Credo che Selvaggia abbia voluto dirle questo provocandola. Ognuno reagisce alle critiche a modo suo, se le usi in maniera costruttiva allora sono l'occasione per migliorarti, se le intendi come distruttive invece ti offendi e ti chiudi ancora di più a riccio.

Il quotidiano inglese The Sun ha accusato Giovanni Pernice di molestie per un video in cui tu allontani più volte le sue mani. Cosa è successo in quel momento?

Avevamo appena finito l'esibizione, eravamo nel sottoscala dove di solito di fanno le interviste e io avevo un dolore allucinante. Giovanni ancora non sapeva che avevo quattro costole rotte perché pur di ballare mi ero fatta fare una puntura di antidolorifico. Quando ci siamo messi in posa ha semplicemente tentato di mettermi una mano sul fianco, ma io l'ho spostata delicatamente perché stavo malissimo e non riuscivo a reggere il dolore. L'ho fatto perché avevo male, non perché non volessi che mi toccasse. Per fortuna Caroline Smith ha risposto spiegando che erano tutte sciocchezze. Tra l'altro non è stata l'unica che hanno scritto.

Cioè?

La settimana scorsa si sono inventati che facevamo parte di una triade massonica perché avevamo la mano nella stessa posizione (ride, ndr).

Che rapporto avete?

Siamo come due compagni di scuola. Ci prendiamo in giro, in sala prove lui si fa grande risate con me perché ci metto tanto ad imparare. Mi piace come persona, mi incoraggia a credere più in me ma al tempo stesso è severo ed esigente. Mi sa leggere dentro.

A Ballando hai anche parlato di un periodo difficile della tua vita, in cui andavi in onda con il sorriso ma dentro stavi male. Cosa era scattato dentro di te?

La vita ti chiede di farlo. Quando si accende la lucina della telecamera, sei lì per il pubblico che aspetta e devi sorridere. Nel frattempo però nella tua vita crollano tante certezze e tu non sei preparato. Ho perso una grande amica a 40 anni (si commuove, ndr), è stato difficile da affrontare. Siamo cresciute insieme ed è come aver perso l'altra metà del cielo. È per lei che ho scelto di andare avanti e di sorridere, di provare a vivere felice. Sono riuscita a uscire da quel periodo grazie alla psicoterapia.

Di recente ti abbiamo vista ad Affari Tuoi al fianco di Stefano De Martino: ti piacerebbe condurlo?

Mi ha divertito molto andare come ospite, ma non lo condurrei. A ognuno il suo mestiere, è giusto che un programma di quel genere lo faccia una personalità come Stefano, capace di intrattenere il pubblico. Anche se ammetto che mi piace sempre sperimentare e credo nei progetti, indipendentemente dalla fascia oraria.

Caterina Balivo ha raccontato a Fanpage.it che, secondo lei, in tv mancano i soldi e i programmi più belli sono quelli che possono permetterselo, come Ballando con le Stelle. Sei d’accordo?

Il budget può fare la differenza perché alcuni ospiti li hai solo e soprattutto se questo è elevato. Condivido il suo pensiero e credo anche che la tv si sia ormai omologata. Molte volte si sceglie la strada più sicura e si ripropongono un po' gli stessi format, tanto che alla fine i programmi si somigliano tra loro.

Nel tuo ultimo libro, Come Fossi una Bambola, racconti storie di dipendenza affettiva e di donne che sono riuscite a uscirne. L’hai mai vissuto in prima persona?

Sì, l'ho vissuto, non soltanto nei rapporti sentimentali ma anche in quelli familiari e di amicizia. Mi sono resa conto che i meccanismi di manipolazione sono davvero tantissimi e spesso non ci facciamo nemmeno caso. Sul lavoro, per esempio, avevo interiorizzato un modello sbagliato che mi portava a dire sempre sì a tutto, a non far sentire mai la mia voce. Anche in amore molte volte si dice ‘incontro sempre lo stesso tipo di uomo', ma bisognerebbe anche farsi una domanda sul perché

Tu oggi hai trovato quello che cerchi in una relazione?

Sì, oggi sto benissimo e sono felicissima con il mio compagno.