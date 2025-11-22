Francesca Fialdini conduttrice inaspettata ad Affari Tuoi, lo sketch con De Martino: “La vorreste al posto mio?”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi del 22 novembre, Francesca Fialdini è intervenuta in studio nel bel mezzo della partita di Simone dalle Marche per fare una sorpresa ai telespettatori. La conduttrice, momentaneamente ferma a Ballando con le Stelle a causa di un infortunio, ha deciso di affiancare De Martino per qualche minuto regalando uno sketch divertente al pubblico a casa.

Perché Francesca Fialdini era presente in studio ad Affari Tuoi

La partita di Simone era cominciata da poco, quando Stefano De Martino ha annunciato che in studio sarebbe entrata Francesca Fialdini. Il suo compito era quello di promuovere la puntata di Ballando con le stelle di questa sera, sabato 22 novembre, ma il conduttore napoletano ha sfruttato l'occasione per invitarla a condurre accanto a lui: "Io faccio il tuo braccio armato", la battuta del napoletano. A quel punto, Fialdini ha scelto di aiutare Simone chiamando dell’Emilia Romagna "come la nona puntata Ballando". Un aiuto non indifferente per il pacchista, visto che conteneva 0 euro: "Dopo questa dimostrazione di chiaroveggenza, chi vota per la Fialdini al posto mio alla conduzione?", ha aggiunto ancora De Martino.

Il percorso momentaneamente interrotto a Ballando con le Stelle

Nel frattempo, sui social c'è chi si chiede come mai la conduttrice sia sembrata apparentemente in forma quando solo una settimana fa ha annunciato lo stop momentaneo a Ballando con le Stelle a causa di un infortunio. Come è noto, le puntate del gioco dei pacchi vengono registrate e mandate in onda successivamente e Fanpage.it, infatti, apprende che in questo caso la registrazione è avvenuta all'inizio della scorsa settimana. Il motivo per cui la conduttrice ha deciso di prendersi una pausa dal programma di Milly Carlucci, inoltre, ha a che fare con la frattura scomposta alle costole, e non con l'infrazione al piede, che è gradualmente in ripresa. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se sarà in grado di tornare.