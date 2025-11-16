Francesca Fialdini lascia temporaneamente Ballando con le stelle: “Ho due costole rotte, devo fermarmi”

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sono stati costretti a lasciare temporaneamente Ballando con le stelle. Oltre all’infortunio al piede, la conduttrice ha scoperto di avere anche due costole fratturate.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sono stati costretti a lasciare temporaneamente Ballando con le stelle. La conduttrice, già alle prese con un infortunio al piede, ha scoperto di avere anche due costole fratturate, situazione che la obbliga a fermarsi e a interrompere temporaneamente la gara. L’immobilità delle prossime settimane potrebbe infatti permetterle di rientrare in gioco più avanti.

Francesca Fialdini comunica a Giovanni Pernice di doversi fermare

Fialdini ha informato per prima il suo maestro di ballo, Giovanni Pernice, della necessità di fermarsi. Dopo aver scoperto il problema alle costole, oltre a quello al piede, ha spiegato che i medici le hanno consigliato di interrompere ogni allenamento per permettere una guarigione almeno parziale. La struttura di Ballando, che prevede una puntata con ripescaggio tra due settimane, le consentirà di provare a tornare in gara tra 15 giorni, chiaramente se nel frattempo si sarà formato un callo osseo sufficiente a riprendere l’allenamento.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, superfavoriti per la vittoria

La temporanea uscita di scena di Fialdini elimina dalla corsa verso la vittoria una coppia considerata tra le più forti in vista della finale del mese prossimo. Francesca, accompagnata da Giovanni Pernice (maestro vincitore dell’edizione 2024 di Ballando insieme a Bianca Guaccero), ha dimostrato una sorprendente capacità di ballare sul palco, talento che lei stessa non immaginava di possedere. Questo aveva spinto più di un giurato a sbilanciarsi nei suoi confronti, ipotizzando che sarebbe stata proprio lei a sollevare la coppa. Un recupero resta possibile, quindi l’ipotesi di vittoria non è ancora da scartare, ma il percorso di Francesca si è improvvisamente fatto molto più accidentato rispetto a quanto ipotizzato fino a oggi.