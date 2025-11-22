Ad Affari Tuoi, Simone piange per suo padre: “Lavoravo di notte perché di giorno lo portavo a fare le chemio”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi del 22 novembre, la partita di Simone dalle Marche, precisamente da Macerata, che di mestiere fa l'autotrasportatore. Stasera gioca con la sua dolce metà Elisabetta con il pacco numero 16.

La partita di Simone insieme a sua moglie Elisabetta

La partita di Simone comincia dal pacco della Valle D'Aosta, che contiene Gennarino e il pacchista già porta a casa il jackpot da 6mila euro. Il secondo tiro vira sulla Sardegna e non va poi così bene, visto che trova i 50mila euro. I quattro tiri successivi si alternano tra rossi e blu, ma nel frattempo arriva in studio la sorpresa di Francesca Fialdini, che chiama anche lei un pacco e individua proprio 0 euro. La concorrente di Ballando con le Stelle viene accolta a braccia aperte da De Martino, che la invita scherzosamente a tornare per rubargli il posto della conduzione.

La prima offerta del Dottore arriva puntuale ed è di 15mila euro, visto che Simone ha fatto fuori sia i 200 che i 300mila euro. "Abbiamo tante cose da sistemare", dice il marchigiano e rifiuta. Dopo aver individuato un paio di pacchi blu, il Dottore richiama e alza l'offerta ma davvero di poco: 16mila euro. "Per i nostri progetti non sono abbastanza, li rifiutiamo", spiega Simone con il sostegno di sua moglie. La partita va avanti con il 6 dell'Abruzzo che contiene 15mila, ormai gli restano solo tre rossi, ma tra questi ci sono 100mila e 75mila euro.

Il finale di partita e le lacrime per il padre

Dopo aver rifiutato la terza offerta da 10mila euro, Simone va avanti spedito con 3 tiri: 5 euro, 100, 50 euro. Il pacchista chiama il 2 e spiega che quel numero è importante perché è il giorno in cui è venuto a mancare suo padre: "Ho lavorato di notte per due anni, di giorno lo portavo a fare le chemio. Mi diceva che ero un motivo per sorridere", racconta commosso. Nel pacco ci sono però 100mila euro. Nel finale, Simone arriva con 30mila euro da una parte e il pacco nero dall'altra: il Dottore offre 40mila euro e Simone accetta. Nel suo 16 c'era il pacco nero che conteneva solo 50 euro.