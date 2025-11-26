Chi non crede all’infortunio di Francesca Fialdini a Ballando? Colombari e Fognini avrebbero chiesto le lastre

Chi tra i concorrenti di Ballando con le stelle non ha creduto all’infortunio di Francesca Fialdini al punto da arrivare a chiederle le radiografie? Secondo voci di corridoio, riferite a Fanpage.it, a non fidarsi sarebbero stati Fabio Fognini e Martina Colombari.

Un mistero aleggia dietro le quinte di Ballando con le stelle, viaggiando di camerino in camerino e di sala prove in sala prove, fino ad arrivare alle orecchie degli spettatori del programma. Esisterebbero due concorrenti, un uomo e una donna (stando alle dichiarazioni emerse nell’ultima puntata di Ballando Segreto), che avrebbero messo in dubbio la veridicità dell’infortunio di Francesca Fialdini, al punto da chiederle i referti.

Il pettegolezzo è arrivato al pubblico proprio grazie alla diretta interessata che, sorpresa dal fatto che qualcuno potesse interpretare il suo incidente come una strategia – che, come accaduto qualche anno fa con Luisella Costamagna, potrebbe condurla dritta verso la vittoria – ha raccontato candidamente l’accaduto. E cioè che tra una battuta e l’altra ci sarebbe chi le avrebbe realmente chiesto di dimostrare l’infortunio che le sta impedendo di ballare. Carte alla mano.

I referti medici che dovrebbero provare l’incidente di Francesca Fialdini

Chi sarebbero, dunque, i sospettosi colleghi autori dell’impertinente richiesta? Ammissioni dirette non ce ne sono ma tra i corridoi del programma si è diffusa una voce, che Fanpage.it ha raccolto. A chiedere di vedere le lastre che attesterebbero le due costole rotte di Francesca sarebbero stati Martina Colombari e Fabio Fognini.

Che cosa aveva detto Francesca Fialdini sulla richiesta di vedere le radiografie

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando Segreto, parlando con la conduttrice Milly Carlucci, Fialdini era tornata sulla vicenda, rivelando che a nutrire sospetti sarebbero stati un uomo e una donna: il primo nel ruolo di “esecutore”, la seconda di “mandante”.

“Mi hanno chiesto le lastre… Io a volte mi sorprendo. (Mi hanno detto) ‘Fammi vedere le lastre’”, ha dichiarato dietro le quinte, aggiungendo una descrizione dell’esecutore materiale della richiesta: